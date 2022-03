¿Se reunirán los hermanos Rivera por Navidad? Lourdes Montes lo cuenta

Hace solo unos días, Lourdes Montes presentaba uno de sus últimos proyectos al frente de su firma Mi Abril: una línea de ropa de mesa para Navidad. Ahora ha hecho lo propio con una colección rubricada por el diseñador Miguel Palacio -que trabaja con Alejandra Conde, hija de Mario Conde-. La diseñadora ha aprovechado este lanzamiento para desvelar una de las incógnitas de los hermanos Rivera, Cayetano, Francisco y Kiko, de cara a estas fiestas tan señaladas.

¿Van a reunirse? ¿Compartirán mesa y mantel en alguna de las comidas o cenas de estos días tan familiares? Lourdes Montes no dudaba en despejar la duda y desvelar si, finalmente, habrá encuentro o no entre los tres hermanos, que en los últimos tiempos se han mostrado más unidos que nunca. "Este año no... es una pena. Pero hay que dividirse. Pero bueno, yo creo que hay que ser positivos y dentro de lo que cabe, puedes llamar a cualquiera por teléfono y lo tienes. Hay mucha gente que no va a tener a sus seres queridos este año, entonces a adaptarnos y a disfrutar de la mejor manera posible", comenzaba diciendo la mujer del torero.

En este sentido, Lourdes Montes considera que este año, "con con la situación que tiene Irene -Rosales, la mujer de Kiko Rivera, que perdió en 2020 y con pocos meses de diferencia a su madre y a su padre- lo que le apetecerá es estar con sus hermanas y apoyarse ahí. Y es que no podemos ser más de seis de momento. Está complicado que nadie se una", reconocía, dejando claro de este modo que no hay visos de que, por ahora, esa comida o cena familiar se produzca durante estos días tan señalados.

La última vez que se vieron Francisco, Cayetanno y Kiko Rivera, al menos públicamente, fue el pasado 18 de noviembre, cuando acudieron a visitar a su tío 'Riverita' en Barbate, provincia de Cádiz. Los tres quisieron acompañar al hermano de Paquirri en estos instantes en los que se encuentra enfermo, y lo hicieron con un justificante, para evitar problemas por las restricciones perimetrales.

