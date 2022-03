La dolorosa carta de Irene Rosales tras el fallecimiento de su padre

Visiblemente afectada y rodeada de sus seres queridos, así despedía este viernes Irene Rosales a su padre. La mujer de Kiko Rivera ha querido vivir esta despedida en la más estricta intimidad, pero la colaboradora televisiva también ha sacado fuerzas para dar las gracias a los compañeros, amigos y seguidores por todos los mensajes de cariño que está recibiendo en estos momentos tan complicados para ella y su familia. Además, ha escrito unas desgarradoras palabras para explicar cómo se siente al perder a su progenitor tan solo nueve meses después que a su madre. "Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida nos castiga llevándote, papá", ha comenzado a decir la colaboradora de Viva la vida -donde este sábado le han hecho un homenaje-, añadiendo que su corazón está roto pero a la vez tranquilo porque ahora sus padres están juntos.

Tanto Irene como sus allegados estuvieron siempre volcados en Manuel Rosales, que fue diagnosticado de un tumor cerebral hace prácticamente dos décadas después de caerse mientras estaba trabajando. La nuera de Isabel Pantoja ha contado en alguna ocasión que su padre no se podía valer al 100% pero disfrutaba al tener cerca a su familia. Una fortaleza que ahora ha querido poner nuevamente de manifiesto. "Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto. Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante", ha dicho. Además, ha aprovechado esta carta enviada al cielo para hacerle una emotiva petición: "Dale a mamá el mayor de los besos, mis ángeles".

Junto a este texto, la comentarista televisiva ha compartido tres fotos pertenecientes a su álbum personal. En la primera de ellas, en blanco y negro, se puede ver su mano agarrando la de su padre con fuerza. En la segunda de ellas aparecen abrazados Mayte Vázquez y Manuel Rosales, sus padres, que siempre han sido su modelo a seguir, su referente y el mejor espejo en el que mirarse cuando ella comenzó a formar su propia familia. La última de ellas muestra a su progenitor sentado en la mesa de la cocina mientras agarra a la pequeña Carlota, de casi tres años. Y es que tanto ella como Ana y el resto de sus primos son, con toda seguridad, la gran alegría de la casa.

El cariño de todo su círculo

Este 2020 no podrá ser olvidado nunca por Irene Rosales, quien tiene por delante la difícil tarea de recomponerse después de dos pérdidas tan importantes en poco tiempo. Para retomar poco a poco el pulso de su vida cuenta con el incondicional apoyo de sus hermanos -ellos entienden mejor que nadie sus sentimientos-, de sus amigos, de sus compañeros y, por supuesto, de su marido. Kiko no la dejó ni un momento en la despedida de su padre y ha prometido no soltarla de la mano y ayudarla en este complicado proceso que ahora comienza para ella. "No estás sola en esto. Y esa sonrisa volverá. Te amo", ha escrito el DJ. También su familia política está a su lado, de hecho, Anabel Pantoja así lo ha mostrado públicamente. Además, aunque la situación con Isabel Pantoja ahora es distante, la tonadillera envió una corona de rosas rojas a su consuegro al tanatorio de Bormujos (Sevilla) en el que se produjo el velatorio. Por su parte, Isa Pantoja aún no ha sido informada de la noticia ya que se encuentra concursando en la segunda edición de La casa fuerte con su prometido, Asraf Beno.

Irene Rosales explicaba hace unas semanas la delicada situación en la que se encontraba su padre

