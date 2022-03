Irene Rosales se derrumba: 'No estamos pasando una buena situación de salud en mi familia' La mujer de Kiko Rivera no pudo evitar llorar durante su intervención en 'Viva la Vida'

No corren buenos tiempos para la familia Rivera, que parece que cada día que pasa suma un conflicto o una preocupación más. La última ha llegado de la mano de Irene Rosales que el pasado domingo, en pleno directo de Viva la vida no pudo evitar las lágrimas cuando Emma García se interesó por ella, al notar que su actitud no era la de siempre. "No estamos pasando una buena situación de salud en mi familia", argumentó Irene a quien le costó comenzar a explicarse. Aunque no tardó en despejar las posibles dudas: "No me pasa nada ni con Kiko ni con nadie". Ante el llanto de Irene, la presentadora vasca quiso darle todo su apoyo cogiéndola de la mano para intentar calmarla y que la cosa no fuera a más. "Son fechas complicadas (…) Mucha fuerza, te queremos mucho aquí", sentenció la presentadora.

VER GALERÍA

El resto de sus compañeros, Luis Rollán, Isabel Rábago o José Antonio Avilés, también le brindaron todo su apoyo tratando de quitar hierro a ese momento tan delicado para la mujer de Kiko Rivera. Con su naturalidad y su cercanía, ha conseguido hacerse un hueco en la televisión donde cada fin de semana es un rostro habitual del corrillo del programa. A pesar de que la colaboradora no entró en detalles, hace casi un año y durante su participación en Gran Hermano DÚO, la sevillana habló de la enfermedad de su padre. Su progenitor tiene un problema de salud desde hace 16 años, una situación que ha marcado a la mujer de Kiko Rivera. "Trabajando se cayó, tenía un tumor cerebral (…) no es feliz, no es una persona que se pueda valer 100%, pero está con nosotros", explicó en su momento.

VER GALERÍA

Esto es algo que le ha marcadoa lo largo de su vida, aunque ella confesó que había tenido una infancia feliz. Con esta confesión dentro del reality, la andaluza dio a conocer otros aspectos de su vida hasta ese momento totalmente desconocidos. Irene llegó a la vida de la familia Pantoja y enseguida se hizo querer. De hecho, la cantante siempre ha dejado claro el gran cariño que siente por ella. “Me pierdo todas las celebraciones que puedo”, confesó en Viva la Vida ante la sorpresa de sus compañeros. “En mi casa hay una situación familiar complicada y quiero estar más pegada a los míos”, confirmó Irene evidenciando además la comprensión por parte de su marido y su suegra ante esta delicada situación. Por eso fue una de las grandes ausentes en Cantora durante la Nochebuena y la Navidad.

Una ausencia que ha pasado desapercibida después de la nueva polémica protagonizada por Isa Pantoja. La pequeña de la casa tampoco pisó la finca estos dos días tan importantes. Irene confirmó que la Nochevieja será "superdivertida" y también que su boda tendrá que esperar: "No va a ser en 2020 porque tenemos muchas cosas que hacer (...) hay que disfrutar de la de Anabel". A pesar del revuelo del primer momento cuando fue Irene quien, en su programa, pidió a su marido casarse de nuevo, lo cierto es que la mujer de Kiko ha despejado todas las dudas y, por el momento, el enlace de Anabel será el único acontecimiento señalado en el calendario de la familia Pantoja

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.