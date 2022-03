Irene Rosales recupera la sonrisa gracias a sus hijas y las ocurrencias de Kiko Rivera

Ya lo dijo ella misma hace unos días: "Me veréis más activa por aquí, ya que de alguna manera quiero estar más con vosotros y agradeceros todo el apoyo que estoy recibiendo en estos malos momentos". Irene Rosales se mostró así de sincera al publicar un vídeo en el que daba las gracias a sus seguidoeres por el cariño que le han mandado tras el fallecimiento de su padre. La mujer de Kiko Rivera ha querido devolverles todo ese amor compartiendo algunas imágenes de su día a día para que vean que poco a poco está recuperando algunas de sus rutinas junto a su marido y sus hijas, Ana y Carlota.

Gracias a ellas ha conseguido recuperar la sonrisa y, aunque el dolor va por dentro, Irene sabe que tiene que ser fuerte por ellas. "Dentro de lo que cabe estoy bien... Mi vida va a seguir adelante, porque tengo dos pequeñitas que no quiero que noten absolutamente nada. Tengo una tristeza enorme en mí, pero espero que con el tiempo se vaya pasando", confesó visiblemente emocionada. Con la pequeña Ana ha protagonizado un vídeo de lo más entrañable mientras estaban tumbadas en el sillón, esperando a que llegara la hora para ir a recoger a su otra hija. "Te voy a hacer una foto, ponte guapa por favor", le pide la sevillana. "Anda, qué guapa hija...", dice al ver que Ana posa ante la cámara de lo más coqueta y poniendo morritos.

Su marido también ha conseguido hacerla reír. ¿Cómo? Con una de sus ocurrencias. Mientras estaba grabando sus stories, Irene se dio cuenta de que de fondo se escuchaba a Kiko Rivera hablando muy alto, por lo que no dudó en acercarse a su estudio para decirle: "Los gritos que escucháis son de mi marido, que está en directo en Twitch... ¿Vas a seguir gritando?", le preguntó. "¿Qué haces, gordi?", respondió el DJ sorprendido. "Estás gritando mucho y no puedo hacer stories", le contestó ella sin poder contener la risa.

Más activa en redes sociales

La nuera de Isabel Pantoja prometió a sus fans que iba a compartir mucho contenido durante estos días y así está siendo. Esta semana la hemos visto haciendo diferentes recados, además de retomar sus clases de estimulación y hacerse un tratamiento corporal con maderoterapia en su propia casa, siguiendo las recomendaciones para hacer frente al coronavirus. "Ya he terminado mi clase y tengo que decir que me ha dado una caña... mañana me voy a acordar muchísimo de él", dijo haciendo referencia a su entrenador personal. Además, Irene también aprovechó para llevar a la peluquería a su perrito. "Pobrecito, le hemos tenido que pelar muchísimo... tenía unas rastas porque no se deja peinar. La verdad es que he tenido unos meses super liada y no he tenido tiempo de llevarlo".

Irene Rosales, tras la muerte de su padre: 'Mi vida va a seguir adelante, tengo dos pequeñitas'

