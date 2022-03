'Que mis hijas no pierdan la ilusión', Irene Rosales pone el árbol de Navidad a pesar del dolor

Loading the player...

Irene Rosales está pasando uno de los peores momentos de su vida. Hace tres días fallecía su padre, Manuel Rosales, tras una larguísima enfermedad. Esto ocurría nueve meses después del fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez. La mujer de Kiko Rivera cuenta con el apoyo, no sólo de su marido, sino también de todos sus hermanos que son una piña. Isabel Pantoja no estuvo presente en el entierro pero sí mando una corona de flores en su nombre. Durante el fin de semana, la colaboradora no ha estado en Viva la vida, programa en el que trabaja habitualmente, ni tampoco ha salido de su casa -salvo para ir al supermercado-. Irene se refugia en todo momento en sus hijas, Ana y Carlota, de 4 y 2 años respectivamente. A pesar del dolor, no quiere que las pequeñas pierdan la ilusión y por eso ha decorado la casa con la típica decoración navideña y ha puesto el árbol y ¡le ha quedado preciosa!. Dale al play y no te lo pierdas.

