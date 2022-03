Lleno de globos y renos: el cumple navideño de Ana, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales

Este 15 de diciembre Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales, ha cumplido cinco años. Una fecha especial que llega en medio del enfrentamiento entre su padre y su abuela, Isabel Pantoja, pero que no le impedirá celebrarlo con algunos de sus amigos del colegio y sus primas. El DJ llegaba a la puerta de casa cargado de paquetes y poco más tarde la propia Irene entraba en la vivienda con diferentes papeles de envolver antes de dirigirse al centro escolar a recoger a su niña y a algunos de sus compañeros. En un año tan difícil para todos, y en particular para la sevillana que ha perdido a sus dos padres en estos últimos meses, una ocasión tan familiar como esta es sin duda un motivo para sonreír.

Además, han querido mimar a la niña y también a ellos mismos, porque no ha faltado el marisco ni regalos de gran tamaño, como un espectacular castillo con decoraciones de la película Frozen y de más de metro y media de altura. El lunes por la tarde estuvo la propia Irene montándolo en su jardín y compartió el resultado final, pero por los paquetes que llevaba su marido esta mañana con ropa, juguetes, y también algo de comida para la fiesta, ese no será el único regalo que recibirá la pequeña. El interior de su casa está llena de globos de colores, un enorme cinco y una buena cantidad de paquetes, envueltos en diferentes papeles estampados, situados junto al árbol. "Ana este año quería su cumpleaños de Navidad", ha compartido con sus seguidores la colaboradora. "Espero que mi niña disfrute y hoy lo pase en grande", ha añadido.

Además, Irene ha explicado cómo ha preparado la fiesta, hinchando ella misma los globos, colocando algunos por el suelo para que los niños pudieran jugar con ellos, creando algunas bolsas con motivos navideños llenas de chuches y dejando para los invitados unas diademas de reno, continuando con la temática. Además, ¡la tarta es también con forma de Rudolf! Todo un esfuerzo para que su hija mayor pudiera disfrutar de la ocasión al máximo, a pesar de que la sevillana ha admitido que este año no tenía ninguna gana de Navidad después de las muertes de sus padres, el enfrentamiento con su suegra y las dificultades de la pandemia.

Las dulces felicitaciones

"En épocas complicadas tú me diste la fuerza para afrontar los problemas de entonces, por eso y por miles de cosas más, eres especial para mí", escribía a primera hora de la mañana Kiko Rivera. "Hoy mi princesa Ana cumple cinco añitos y ella se cree que yo soy una supermamá con magia, ya que con tan solo un sana sanita puedo curar sus heridas y lo que no sabe ella es que desde el primer momento que la tuve en mis brazos me llenó de felicidad y a día de hoy con mirarla me da la vida", publicaba a su vez Irene.

La primera hija en común del matrimonio vino al mundo el 15 de diciembre de 2015 en en el Hospital Vithas Sevilla. La pequeña nació mediante cesárea, pasadas las 00.30 horas, y pesó 2,800 kilos. Días después de su llegada, Kiko e Irene presentaban a la niña en las páginas de la revista ¡HOLA!. "Todo lo que no hice con mi primer hijo, lo estoy probando con mi niña. Antes me sentía primerizo y tenía mucho respeto", dijo el DJ.

