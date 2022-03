El día que Irene Rosales conoció a Victoria de Marichalar

El día 14 de septiembre de 2018 Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, celebró su puesta de largo en la La Pizana, la finca en la que pasó parte de su infancia, ubicada a las afueras de Sevilla. Una fabulosa fiesta que reunió a los Alba y a los Rivera, que después del tiempo volvieron a disfrutaron juntos de una inolvidable noche junto con casi 400 invitados entre los que no faltaron los familiares de la homenajeada como sus tíos, el Duque de Alba, Cayetano Rivera o Kiko Rivera, y algunas sorpresas como la presencia de Felipe y Victoria de Marichalar. Fue en esta celebración donde Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, tuvo la oportunidad de conocer a la hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI.

La colaboradora de Viva la vida ha contado en su programa cómo fue ese encuentro y cuál fue su primera impresión al conocerla. "Coincidí en una puesta de largo, en la de la hija de Eugenia y Fran. La vi súper cercana, nada que ver con la imagen que se está dando de ella". Y pasó a relatar algunos detalles de su conversación: "Sin conocernos de nada, ella se vino conmigo, al sitio donde yo estaba, y estuvimos hablando de la fiesta, de cómo estábamos... Me hizo muchísima gracia porque mira que había sitio y se vino conmigo sin conocerme".

--Lo que no se vio: así fue la puesta de largo de Cayetana Rivera

En esa misma fiesta estuvo también Felipe de Marichalar, hermano de Victoria Federica, pero Irene Rosales no reparó en su presencia. "Me dijeron que también estaba Froilán y no recuerdo haberlo visto porque todos los niños iban vestidos iguales...", bromeó sobre la indumentaria que lucían todos los chicos vestidos de esmoquin y peinado hacia atrás. La nuera de Isabel Pantoja recordó también de esa celebración lo arropada que se sintió por la familia de Eugenia Martínez de Irujo."La familia de Eugenia se portó muy bien conmigo, genial. Y bueno Tana conmigo es maravillosa, encantadora".

Kiko Rivera, DJ y tío de la protagonista, amenizó la celebración con una animada sesión -con pantalla gigante incluida- de la que disfrutaron todos los invitados, especialmente sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera, como se pudo ver durante la velada. "Qué bien lo hemos pasado en la puesta de largo de mi querida sobrina @tana_rmi ha sido espectacular!", escribía horas después el hijo de Isabel Pantoja con una imagen en la que aparecían los tres hermanos de lo más sonrientes y elegantes. Y dedicaba un piropo a su mujer, Irene Rosales. "Mi mejor acompañante fuiste tu, mi amor. ¿Se puede ser más guapa?", fue la romántica dedicatoria que le dirigió junto a una foto juntos en la que se puede ver el sofisticado diseño que eligió: un vestido largo de corte asimétrico y con manga de volante en color menta.

-Los hermanos Rivera, unidos por primera vez frente a Isabel Pantoja

