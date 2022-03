Isa Pantoja cumple su promesa y visita a su madre en Cantora

Tras su paso por La casa fuerte 2, Isa Pantoja contó que una de sus prioridades era visitar a su madre para saber cómo se encontraba tras las duras declaraciones de Kiko Rivera. "Primero iré a ver a mi hijo, y luego a la primera persona que voy a ir a ver a es a mi madre. Iré a Cantora aunque tenga que trepar por el balcón", aseguró. Y así ha sido. Según publica LOOK en exclusiva, el encuentro se produjo ayer, 23 de diciembre, y duró, aproximadamente una hora. La joven accedió a la finca gaditana tras varios minutos esperando en la puerta y los periodistas que presenciaron el momento pudieron confirmar que viajaba sola, sin la compañía de su novio, Asraf Beno.

Aunque Isa no fue a Cantora con Asraf, el modelo sí viajó con ella hasta Cádiz, como se observa en los stories que ha compartido la joven. "Primer día en el Puerto de Santa María... si supiérais las ganas que tenía de venir... pero ya estoy aquí, ya me voy a quedar aquí así que estou muy contenta", exclamó. Cabe recordar que la pareja tiene fijada su residencia en esta localidad gaditana, un dúplex con terraza, en el que se siente muy feliz. "Este es el único sitio que veo como mi hogar. Pago menos de mil euros, soy muy ama de casa, hago la compra, cocino y me lo apaño. Lo alquilé hace unos dos años, estoy muy cómoda aquí", declaró Isa hace unos meses en la revista Lecturas.

Isa Pantoja, preocupada por su madre

La visita de Isa a Cantora se produjo tras asegurar en la revista Lecturas que estaba preocupada por el estado anímico de su madre. "Me da miedo que no tenga ganas de vivir", dijo. En esa charla, la joven también contó que no había podido hablar por teléfono con la artista. "Tiene sus dos teléfonos desconectados y al de mi tío yo no voy a llamar", aclaró, algo que ya había comentado en el plató de La casa fuerte 2. "He intentado ponerme en contacto con mi madre. Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella".

Con quien sí ha podido hablar ha sido con su hermano Kiko, y tras esta conversación, conoce la única clave para que se produzca la reconciliación entre madre e hijo: "Mi hermano solo perdonará a mi madre si llegan a un acuerdo", manifestó en la citada publicación.

La Navidad más triste de Isabel Pantoja

Estas Navidades van a ser muy complicadas para la familia Pantoja. "Mi madre no va a celebrar la Navidad, no creo que lo vaya a hacerlo. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado, pero lo celebra con la familia de su mujer y más este año por todo lo que ha pasado", explicó Isa.

