Isa Pantoja lo tiene claro: tras su expulsión de 'La casa fuerte' su prioridad es ir a Cantora

Isa Pantoja y Asraf Beno se han convertido en los últimos eliminados de La casa fuerte en la recta final del programa. Un reality en el que la pareja ha sido la gran protagonista por motivos de lo más dispares, desde el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera y cómo estaba afectando esto a la hija de la tonadillera, hasta las múltiples discusiones entre ellos. Las últimas, por las polémicas declaraciones de Efrén Reyero, ya también eliminado del programa, diciendo que entre Isa y él había habido más que palabras. Nada más salir, tuvieron que hacer frente a todo lo que se les venía encima desde fuera en un plató en el que para Isa solo hubo halagos, mientras que para Asraf todo fueron críticas.

La pareja se marchó entre lágrimas del concurso, aunque la hija de Isabel Pantoja ya había manifestado en más de una ocasión sus deseos de salir. El motivo principal de su tristeza no era otro más que separarse de su nueva pareja de amigos: Tom Brusse y Sandra Pica, quienes también lloraron su partida. Ahora, una vez finalizado para ellos el concurso, Isa Pantoja tiene claro cuáles son sus prioridades. La primera, ver a su hijo y, la segunda, ir a ver a su madre con quien tiene mucho que hablar y de quien lleva acordándose durante toda su estancia en La casa fuerte, casi ajena a la polémica familiar.

Nada más llegar al plató les esperaba el último de los obstáculos que ha aparecido en el camino de la pareja: Efrén Reyero. Después de un cara a cara entre el ex tronista y la menor de los Pantoja y las muchas explicaciones que tuvo que dar frente a las preguntas desconfiadas de su prometido, Isa Pantoja decidió ser salomónica en vista de que cada uno se mantenía firme en su postura: "Esto no se va a saber, uno dice que sí y otro que no". Todo bajo la mirada incrédula e incómoda de Asraf, quien se limitó a exclamar un irónico “¡Qué bonito!” cuando recapitularon, una vez más, lo supuestamente ocurrido en el baño. Ahondando en el tema, ha asegurado que no le importa por qué lo contara Efrén, pero le sorprende las imágenes que ha visto de un polígrafo sobre el tema, sobre lo que ha dicho, quiere ver todo bien antes de tomar cualquier tipo de medida legal.

Asraf reconoce no haber tratado bien a Isa Pantoja

Sin embargo, Asraf se llevó la peor parte ya en el plató. Después de un paso por La casa fuerte en el que ha protagonizado bastantes discusiones con su prometida, puesto en duda la continuidad de sus planes de boda y criticado duramente a su familia política, las opiniones en su contra han crecido como la espuma y anoche tuvo que hacer frente a ellas. "A Asraf le tengo mucho cariño pero a mí no me ha gustado mucho cómo has tratado a Isa, la has tratado con una serie de superioridad justificando que lo hacías así porque su familia se ha metido contigo", decía Belén Ro ante la mirada cabizbaja del modelo.

Por su parte, Rafa Mora también quiso hacer balance del paso de la pareja por el concurso: "Creo que este reality a Isa le ha beneficiado muchísimo, ella ha salido sobrevalorada y querida por todos. Toda la gente le apoya y estoy convencido. A ti, Asraf, se te ha visto un lado tuyo que tal vez no sea tu mejor versión. A veces has sido muy poco generoso con ella". Tanto Isa como su novio respondieron con una explicación unánime que la presión de dentro junto a la presión de fuera hace que no se muestre totalmente la realidad del día a día de la pareja ni cómo son en realidad.

A pesar de ello, Asraf hizo frente a las críticas asumiendo su parte de culpa y, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a Isa Pantoja por las veces en las que ha podido ser injusto con ella: "Yo mi parte de culpa, la reconozco. Me he pasado muchas veces porque he sido egoísta y he querido pensar en mí. Lo siento si en algún momento te he fallado pero es verdad que es mucha presión, gente metiéndose en contra, a veces me he sentido solo", decía el modelo. Unas palabras con las que la hija de Isabel Pantoja decidió perdonarle y olvidar todo lo malo que hubiera podido ocurrir.

