Isa Pantoja y Efrén Reyero hablan cara a cara sobre su supuesto 'affaire'

Isa Pantoja no para de enfrentarse a situaciones incómodas en La casa fuerte. Después de vivir dentro del reality la polémica entre su madre y su hermano, la hija de la intérprete de Marinero de luces ha protagonizado varios enfrentamientos con su pareja y prometido, Asraf Beno. La última de sus discusiones ha sido por las declaraciones de Efrén Reyero, expulsado del programa hace tan solo unos días y quien ha asegurado que entre Isa y él había habido un beso durante una noche que coincidieron en un local y cuando Isa ya mantenía una relación con Asraf. A pesar de que Isa Pantoja ha negado rotundamente esta información, el colaborador de Ya es mediodía no ha ocultado su desconfianza. Finalmente, la aún concusante de la segunda edición de La casa fuerte y el ex de Marta López han podido hablar 'cara a cara' sobre lo ocurrido y, lejos de darle la razón o desmentir sus palabras, la hermana de Kiko Rivera ha afirmado que no recuerda lo que pasó.

- Los celos se apoderan de Asraf: cree que Isa Pantoja pudo tener un 'affaire' con Efrén

VER GALERÍA

Efrén Reyero aseguró en su estancia en La casa fuerte que entre Isa y él había habido algo más que palabras. Sin embargo, ha esperado a encontrarse fuera del reality para hablar con claridad con Isa Pantoja. El extronista ha relatado que una noche de fiesta ambos estaban juntos y que Isa le pidió ayuda para subirse la cremallera de su vestido en el baño, algo que Isa no ha negado. Según ha contado Efrén, habría sido en ese momento en el que se dieron un beso y justo entró María Jesús Ruiz, quien aseguró haberlos descubierto. Lo que sí ha negado Isa completamente es que tuviera un acercamiento con Kiko Jiménez.

- Lara Álvarez se pone seria y obliga a Asraf a finalizar un juego por la lesión de Isa Pantoja

Para sorpresa de todos, Isa Pantoja ha reaccionado muy comprensiva con su excompañero. Eso sí, no le ha dado la razón aunque tampoco se la ha quitado, ya que, según afirma no recuerda con claridad lo que ocurrió esa noche: "No es que diga que haya pasado, que yo creo que no, pero no puedo decirlo porque no me acuerdo". Sin embargo, no todo han sido palabras amables de Isa hacia Efrén, ya que, ella no entiende por qué ha esperado a salir del concurso para explicarle todo: "De todas formas, todo esto me lo podías haber dicho aquí dentro porque hemos hablado de ese tema, de esa fiesta y lo podíamos haber aclarado aquí", decía Isa Pantoja.

VER GALERÍA

Asraf Beno desconfía de Isa Pantoja

Sin embargo y a pesar de la ambigüedad de las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja, el asunto cada vez se complica más para Efrén Reyero, que se ha quedado sin los apoyos de todos los que inicialmente apoyaron su versión de lo ocurrido, según ha revelado Sandra Barneda. Por su parte, Asraf Beno no se ha tomado nada bien lo ocurrido e Isa se ha mostrado muy molesta con él tras las insistentes preguntas que le ha hecho constantemente, hasta tal punto que le recriminaba su desconfianza de esta forma: "Me importa que se sepa mi verdad porque yo ya sé que tú te vas a creer lo que digan los demás en la televisión".

- El momento en el que Asraf confiesa a Isa Pantoja el problema de salud que padece

- Isa Pantoja, molesta por las duras críticas de Asraf hacia su familia

- Así ha reaccionado Isa Pantoja ante las dudas de Asraf sobre su futura boda

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.