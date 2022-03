Marta López se derrumba y rompe a llorar tras su reencuentro con Efrén

Hace tan solo una semana que Efrén Reyero entró a formar parte de La casa fuerte, anunciando su ruptura sentimental con Marta López en el mismo momento en el que arrancaba su experiencia en el reality. Ahora, el ex ronista y Rebeca Pous se han convertido en la primera pareja expulsada y Efrén y Marta López han tenido que reencontrarse en el plató después de unos días muy intensos para ella, llenos de rumores y de supuestos ataques hacia la colaboradora, quien no ha dudado en defender al exfutbolista. Sin embargo, la colaboradora de Viva la vida no ha podido soportar la tensión del momento tras preguntarle al que fuera su pareja por unos vídeos comprometidos. Sin conseguir una explicación clara y presa de los nervios, Marta López abandonaba el plató entre lágrimas.

Este encuentro arrancaba con una conversación cordial en la que Marta le explicaba a Efrén que, más allá de cómo ha anunciado su ruptura, tiene buen recuerdo de la relación. Pero, ha explicado que lo que más le preocupa son una serie de mensajes que está recibiendo y que podrían ser comprometidos para ella. Tal y como ha explicado, junto a capturas de pantalla de conversaciones privadas suyas con el malagueño, también le han informado sobre un supuesto vídeo que Efrén le habría grabado y que preocupa bastante a la exconcursante de Gran Hermano.

Unas acusaciones que Efrén ha negado rotundamente, aunque no ha convencido del todo a los presentes y ha sembrado la desconfianza en Marta López. "Me has grabado y le has dicho a una persona de confianza que me tenias pillada para venderme luego en la tele", explicaba Marta frente a Efrén, quien asombrado le contestaba defendiéndose: "¿Las has escuchado? Si alguna vez sale algo me lo echas en cara. Yo solo te puedo decir que no tengo ninguna grabación ni tengo nada que vaya a salir sobre ti. Yo no tengo nada grabado." Una conversación que inundó de tensión el momento y en el que ella le recriminaba el sufrimiento que ha vivido: "Yo no he podido llorar más, me he secado. Te he querido con locura. Todo el mundo ha dicho que has estado conmigo por interés y yo me he matado con todo el mundo diciendo que es mentira, porque lo que yo he tenido contigo ha sido amor de verdad."

Un cúmulo de rumores y supuestas informaciones que, junto a los ataques de la madre del extronista durante la publicidad (también presente en el plató) han terminado por derrumbar a Marta López. Sin poder contener el llanto ni ser capaz de llegar a explicar cuál era la razón por la que lloraba, la colaboradora ha estallado, totalmente derrumbada, hasta que ha abandonado el plató víctima de la tensión. Un momento en el que voces de Fani o Belén Rodríguez salían en su defensa sin dudarlo y dificultando a Efrén la tarea de defenderse.

