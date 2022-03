Canales Rivera reconoce que tuvo un 'affaire' con Marta López

En medio de todo el lío mediático provocado por el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo, son muchos los que se están posicionando de un lado o del otro, y uno de los último en dar su opinión ha sido José Antonio Canales Rivera, a quien no dudaron en preguntar en Sálvame. Pero, aprovechando el paso del torero por el programa -dentro del espacio Quiero dinero-, ésta no ha sido la única cuestión que los colaboradores han querido sacar a la luz y no han perdido la oportunidad de preguntarle por los rumores que afirmaban que había tenido una aventura con Marta López, presente en el mismo plató. Con la oportunidad en bandeja, Canales Rivera no dudó en dar por zanjado el asunto en ese mismo momento, afirmando que sí, que efectivamente había tenido un romance con la colaboradora.

Carlota Corredera le planteó a Canales Rivera la posibilidad de responder a una pregunta que no pudo ser más directa: "¿Has mantenido relaciones íntimas con Marta López?" Por un valor de 100 euros, el torero dijo que sí, afirmando todos los rumores habidos hasta la fecha. Además, añadía: "Nos conocimos en Zahara, ella es una tía increíble y lo pasamos bien. Esto pasa aquí y en Pekín". "Eres un grande, cómo lo has reconocido", le aplaudía Rafa Mora.

Todo ello bajo la mirada vergonzosa de Marta López, cada vez más acalorada y ruborizada por lo que acababa de ocurrir en el plató de Sálvame. Eso sí, tomándoselo con total deportividad, la colaboradora le dijo a Canales Rivera que contase lo que él creyera conveniente, aunque no sin dejarle caer: "Llevamos 20 años diciendo que solo somos amigos…", mostrando en parte su descontento con su confesión. Un reproche al que el concursante de Quiero dinero le respondía: "¿Y no lo somos?"

Kopérnika confirmó que Canales Rivera decía la verdad. Pero no solo eso, también desveló cuál había sido la emoción más destacada al recordar su romance con Marta López mediante el análisis de su expresión facial y el resultado fue: felicidad. Por lo que el resto de colaboradores presentes le lanzaron bromas a la aludida en referencia al buen recuerdo que había dejado en el torero. Comentario que consiguió que ella se ruborizase más y más.

En cuánto a por qué se ha decidido José Antonio Canales Rivera a confesar ahora lo ocurrido entre él y Marta López, ha explicado que está cansado de que esta pregunta le haya estado persiguiendo durante tanto tiempo y que iba a cumplir su promesa de decir siempre la verdad. Además, le decía a Marta López que no había explicado nada, simplemente se había limitado a contestar una pregunta que "le habían puesto en bandeja". Aunque no ha dado más detalles sobre cómo fue ni cuándo, ni sobre si el affair se ha repetido o perdurado a través del tiempo, Canales Rivera ha asegurado que siguen siendo tan amigos como siempre: "Se ha especulado mucho y hay que puntualizar que yo no tenía pareja, no estaba casado. Ella era soltera, yo era soltero... Nos seguimos llevando tan bien como el primer día".

