Efrén Reyero, el nuevo concursante de 'La Casa Fuerte, anuncia su ruptura con Marta López

Loading the player...

"Marta y yo ya no estamos desde hace un par de semanas. Ella no sabe que entro en La Casa Fuerte", con esta bomba nos sorprendía este domingo Efrén Reyero, el famoso extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa al entrar en el plató del reality de Telecinco. Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores se quedaron muy sorprendidos con esta noticia que supone el fin del romance tras cuatro escasos meses de relación. Marta López todavía no se ha pronunciado y se desconocen las causas de la ruptura. El exfutbolista es una caja de sorpresas y también dejaba entrever que había tenido un tonteo con Isa Pantoja, con quien se encontró minutos después. Efrén será la nueva pareja de la cantante Rebeca tras la expulsión de su compañera Cristini Couto. ¿Quieres saber todos los detalles de esta noticia bomba? Dale al play no te los pierdas.

- ¡13 kilos menos! Marta López habla de los motivos de su gran cambio físico

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.