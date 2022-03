El momento en el que Asraf confiesa a Isa Pantoja el problema de salud que padece

En la última gala de La casa fuerte, Asraf Beno se derrumbaba al saber que este viernes 11 de diciembre se emitiría el programa Volverte a ver en el que él e Isa Pantoja estuvieron como invitados y donde él confesaba un grave problema de salud que le habían diagnosticado. "Te replanteas muchas cosas cuando conoces lo que ha pasado y cómo se calló hasta que lo superó. Creo que todo el mundo va a entenderte mejor, y también a Isa. Fue algo muy emotivo, y no es cebar. Es grave, lo ha pasado muy muy mal", explicaba Jorge Javier Vázquez tras conocer la noticia. "Esto me unió mucho a él, y ahora estamos más fuertes. Por eso todo esto queda en una anécdota, lo importante es la salud y está por encima de todo", añadía la hija de Isabel Pantoja. Así, el marroquí, que está viviendo una convivencia adridulce el el reality de Telecinco, revelaba en el programa de Carlos Sobera lo que le sucedía y que nunca le había contado a su novia: "Me encontraron una anomalía en los pulmones".

El modelo iba a participar en Supervivientes, pero tras realizarse el exámen físico al que están sometidos todos los concursantes, el equipo médico se lo desaconsejaba y su sueño de ir a Honduras se apagaba en un instante. "Me dijeron que tenía una enfermedad muy grave, incluso mortal. Me llegaron a decir que en menos de un año podía morir. Siguieron con los análisis y los médicos me decían que eran cosas que solo ocurren a uno entre cien mil. Decidí no decir nada a Isa por ahorrarle sufrimiento, pero ni a ella ni a nadie. Mi familia tampoco sabía nada y se están enterando todos ahora. Mi hermano se olía algo, pero le dije que no había llegado a un acuerdo para entrar al programa", revelaba al presentador. El yerno de la tonadillera acudía al programa de Telecinco para decirle a su novia que ya no iba a ver secretos entre ellos y que por eso quería contarle toda la verdad. "Gracias a Dios me han dado buenas noticias y por eso quiero decírselo a Isa", explicaba entre lágrimas.

Entoces, la hija de Isabel Pantoja acudía al plató del programa para ser sorprendida por su novio, aunque lo que no se esperaba era la noticia que iba a recibir: "Sé que me has visto raro, depre, mal y pensando en otras cosas. La verdad que no estaba bien internamente por unos temas de salud. Me encontraron un anomalía en los pulmones y no sabían lo que era. Lo he estado pasando muy mal. Me han dicho que estoy bien y que no es tan malo como pensaban. Ya estoy bien. Quiero que me perdones estas mentirijillas porque no te lo dije para que no lo pasaras mal y ser totalmente sincero a partir de ahora que nos vamos a casar", confesaba entre lágrimas. "El diagnóstico se había retrasado por el coronavirus y él ha estado todo este tiempo con la angustia de saber si finalmente era mortal o no", aclaraba el presentador. "No he podido desahogarme con nadie y he vivido en otra burbuja. Me veía bien porque hacía deporte y hacía de todo, pero el médico me decía que no era así. Mi fuerte ha sido no pensar mucho en ello. Cuando nos enteramos de lo de la madre de Irene, eso me afectó muchísimo", concluía emocionado.

