Isa Pantoja, muy preocupada por su madre, sabe que solo hay un camino para la reconciliación

Isa Pantoja sigue sin poder hablar con su madre. La hermana de Kiko Rivera está verdaderamente preocupada por Isabel Pantoja, que continúa recluida en Cantora sin tener contacto con el exterior. Días después de salir de La casa fuerte, la hija de la cantante ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas en la que asegura que le ha resultado imposible contactar con ella. Con quien sí ha podido hablar ha sido con su hermano Kiko, y tras esta conversación, conoce la única clave para que se produzca la reconciliación entre madre e hijo: "Mi hermano solo perdonará a mi madre si llegan a un acuerdo", asegura.

Después de que Isa viviera la disputa familiar en la distancia desde el interior del concurso, la hija de Isabel Pantoja se muestra muy preocupada por la salud de su madre."Me da miedo que no tenga ganas de vivir", asegura en la entrevista. Ella ha puesto y pondrá todo de su parte para al fin poder reunirse con su madre. "Soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre. Tiene sus dos teléfonos desconectados y al de mi tío yo no voy a llamar". Al igual que Kiko Rivera, considera que su tío Agustín Pantoja no la beneficia, y que quizá un psicólogo podría ayudar a su madre en estos delicados momentos.

Pronto llegará Nochebuena y la situación en la familia Pantoja es preocupante. La novia de Asraf Beno asegura que será una Navidad complicada, pero que lo celebrará junto a su pareja y su hijo: "Mi madre no va a celebrar la Navidad, no creo que lo vaya a hacerlo. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado, pero lo celebra con la familia de su mujer y más este año por todo lo que ha pasado", explicaba.

Tras concluir su paso por La casa fuerte, Isa Pantoja y Asraf Beno siguen juntos y poco a poco van asumiendo todo lo que se ha dicho de ellos y su relación. El modelo ha afirmado que se ha sentido decepcionado con la percepción que la audiencia ha tenido de él y que esto le ha llegado a afectar gravemente: "Los dos primeros días no comí nada. Lo he pasado mal dentro y yo creía que se vería. Y la gente creo que ha visto otra cosa", confesaba.

Los enfrentamientos en la pareja durante el concurso han sido constantes, y alcanzaron tal intensidad que Asraf llegó a confesar que tenía serias dudas sobre si seguir adelante con sus planes de boda con Isa Pantoja. Desde un principio el modelo explicó cuáles eran sus sentimientos hacia Isabel Pantoja, su futura suegra, pero Isa Pantoja no ha dudado en defender a su prometido frente a su madre. La hija de la cantante ha tenido que enfrentarse a las imágenes en las que su novio explicaba que el mayor problema en su relación con ella era su familia política, haciendo hincapié en todo el sufrimiento que le han causado, pero lo único que le ha pedido a Asraf es que no ponga en duda sus planes de pasar por el altar. "Doy por hecho que vamos a estar juntos, lo demás se puede solucionar. Le he dicho que no me diga eso porque me hace daño". Ahora mismo, con todo lo que está pasando en su familia esto no le parece importante: "Después de la que se ha liado, esto no es nada".

