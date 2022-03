PASARÁ LA NAVIDAD CON ASRAF Y CON SU HIJO Isa Pantoja no consigue hablar con su madre: 'Me gustaría saber quién tiene su teléfono' La hija de Isabel Pantoja pide ayuda para contactar con ella tras su salida de 'La casa fuerte'

Isa Pantoja tenía muy claro cuál era el orden de sus prioridades al salir de La casa fuerte. Primero, quería ver a su hijo y, después, a su madre. Sin embargo, a la hija de la cantante le ha resultado imposible cumplir con su segundo propósito, ya que, no ha podido contactar con Isabel Pantoja de ninguna forma. Ha sido en el plato del reality, al que acudía como invitada en compañía de Asraf, donde ha tenido que hacer frente a las preguntas de Jorge Javier Vázquez, quien insistió sobre si había tenido contacto con Kiko Rivera o sí había visto algunas de las entregas de Cantora: la herencia envenenada. Pero, fue al preguntarle por su madre cuando Isa desveló que ni siquiera tenía en su poder el actual número de teléfono de la artista.

Parece que nadie sabe dónde esta Isabel Pantoja, ni siquiera sus hijos. Y es que, después de que Isa viviera la disputa familiar en la distancia desde el interior del concurso, no han sido pocas las veces que ha manifestado sus deseos de hablar con su madre, algo que ha confesado le ha resultado imposible. "¿Has intentado ponerte en contacto con tu madre?" y, respondiendo a la pregunta más esperada, la estudiante de Derecho dijo: "Sí, he intentado ponerme en contacto con mi madre. Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella", dejando en evidencia que ni siquiera dispone de los medios para ello.

Unas palabras con las que dejó atónitos a todos los presentes y sobre las cuales el presentador expresó: “A buen entendedor, pocas palabras bastan” y con las que se ha abierto un debate sobre cuál podrá ser el paradero de Isabel Pantoja, llegando incluso a bromear con la posibilidad de que estuviera secuestrada, dado que aparentemente nadie sabe dónde está. Por el contrario, con quien sí ha compartido una charla ha sido con su hermano Kiko, además, de haber tenido tiempo para ponerse al día viendo la primera entrega sobre el polémico programa de Cantora, el cual ha dicho que le ha provocado mucho dolor.

Una situación familiar complicada con la Navidad a la vuelta de la esquina, tema sobre el cual también le preguntaron a Isa, ya que, se enfrenta a unas fechas de lo más señaladas a nivel familiar en un año marcado por la discordia entre los Pantoja: "Mi madre no va a celebrar la Navidad, no creo que lo vaya a hacer. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado, pero lo celebra con la familia de su mujer y más este año por todo lo que ha pasado", explicaba la hija de la tonadillera.

Isa Pantoja hace frente a las críticas hacia su novio

Ya fuera de La casa fuerte, Isa Pantoja y Asraf Beno han podido recapitular todo lo que se ha comentado sobre ellos y su relación y, por lo que han confesado, su sorpresa no ha sido grata. De hecho, el modelo ha afirmado que se ha sentido muy decepcionado con la percepción que la audiencia ha tenido de él y que esto le ha llegado a afectar gravemente: "Los dos primeros días no comí nada. Lo he pasado mal dentro y yo creía que se vería. Y la gente creo que ha visto otra cosa", confesaba. Unas críticas en las que su actitud hacia su prometida cobra todo el protagonismo con un calificativo que se ha repetido en muchas ocasiones: machista. Comentarios que, en muchas ocasiones, venían de gente cercana a ellos como Anabel Pantoja o Irene Rosales: "También te digo que muchos vídeos no ha salido la primera parte, no ha salido por qué venía la conversación, etc. No me estoy excusando. Reconozco lo mal que lo he hecho respecto a Isa porque en mi concurso estoy bastante orgulloso", explicaba Asraf.

Una vez más, Isa Pantoja no dudaba en defender a su novio, pidiendo que aquellos que tengan algo que decirle o advertirle sobre su relación lo hagan desde el consejo: “He hablado por ejemplo con Dulce y ha dicho que nos apoya y nos quiere, pero que hay cosas que cambiar. También he hablado con mi hermano y son las dos personas que me han dicho cosas porque sé que les importo. Mi hermano también me ha dicho lo mismo, que él ha visto otra cosa en la relación. Así que tendremos que verlo", explicaba la hija de Isabel Pantoja.

