Así ha sido la primera conversación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja tras su salida de 'La casa fuerte'

Isa Pantoja ha vivido toda la polémica entre su madre y su hermano dentro del reality La casa fuerte, lo que le supuso un estrés añadido ante la impotencia de no poder hacer nada al respecto, y al mismo tiempo una especie de red de seguridad que la mantenía al margen del enfrentamiento. Tras su expulsión del programa, en el que participó junto a su pareja Asraf Beno, ha llegado la hora de la verdad. Según ella misma decía, lo primero que iba a hacer después de reecontrarse con su hijo, Alberto, sería ir a Cantora. Ahora sabemos que también ha hablado con Kiko Rivera, según ha confirmado Irene Rosales que también ha revelado el mensaje que le ha transmitido el DJ.

Irene ha contado en Viva la vida que desconoce si ya se ha puesto en contacto con su madre, pero sí ha asegurado que ha hablado con ella misma y con su hermano. "Llegué a casa y estaba Kiko hablando con la hermana. Yo me puse al teléfono y nos dijo que no había dormido nada porque tenía muchas cosas en la cabeza", ha explicado. También ha querido dejar claro cuáles fueron las palabras que pronunció su marido: "Lo primero que le dijo fue: 'vete a ver a mamá' e Isa le dijo que sí". La colaboradora niega que el DJ tenga ningún interés en separar a madre e hija. Por eso, ha insistido varias veces en que su interés es que su hermana vaya a visitar a su madre. La jóven confirmaba de nuevo que iría a verla "sola" después de reunirse con su hijo, al que ya ha visto como ella misma ha publicado.

Isa Pantoja no ha tenido aún ningún tipo de contacto con su madre y ha vivido con mucho dolor algunos de los episodios que le iban contando acerca del conflicto que había estallado en su familia. En plena polémica, la organización de La casa fuerte decidió darle a Isa Pantoja la posibilidad de abandonar el reality durante el fin de semana para que pudiera ir a visitar a su madre y hablar con ella en persona. Sin embargo, antes de tomar la decisión final, la estudiante de Derecho decidió llamar a Isabel Pantoja por teléfono para comprobar cómo estaba, aunque nada salió como ella esperaba. En un primer intento, el móvil se encontraba apagado, algo que no sorprendió a la concursante. Lo que no se esperaba es que, al conseguir ponerse en contacto con Cantora mediante otra persona cercana a la familia, Isabel no quisiera ponerse al teléfono con ella en ninguna de las dos ocasiones en las que Isa intentó entablar conversación.

La exconcursante ha tratado en todo momento de mantenerse al margen, pero finalmente era sobrepasada por los acontecimientos. Aunque no dudaba en dar la razón a su hermano en algunas de sus opiniones, no estaba de acuerdo en la forma en la que ha hecho las cosas. Isa no podía dejar de pensar en lo mal que lo estaría pasando su madre y en todo su dolor. Las declaraciones de Teresa Rivera poniendo en cuestión el matrimonio de la cantante con Paquirri fue la gota que colmó el vaso para ella. "¿Tú crees que es normal eso? ¿Todo lo que está saliendo? Porque yo no lo veo normal. No es justo. Si las cosas se tiene que hacer, se hacen pero en otro sitio. Están removiendo el pasado. Hay gente ahí que es que... Me parece que vamos, no me parece normal", decía dolida.

