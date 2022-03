Francisco, Cayetano y Kiko Rivera no faltan a una de sus tradiciones en Navidad

No es la primera vez que Francisco, Cayetano y Kiko Rivera deciden quedar para comer el día de Navidad, pero este año el encuentro adquiere un mayor significado. Es la segunda vez que les vemos juntos desde que comenzase el enfrentamiento entre Kiko y su madre -la primera fue en noviembre cuando fueron a visitar a su tío 'Riverita'- y es la constatación del acercamiento sin precedentes que han tenido este año y que les ha hecho hacer frente común en algunas de sus demandas ante la cantante como no había ocurrido nunca. Ha sido el DJ el que ha compartido el testimonio gráfico de la quedada con una divertida fotografía de los tres.

Como si fueran los protagonistas del reality estadounidense The Riveras, Kiko ha utilizado el logo del programa protagonizado por los hijos de la cantante Jenni Rivera, para ilustrar el divertido posado en el que aparecen sacando la lengua divertidos, excepto cayetano, que sonríe abiertamente. Francisco Rivera, por su parte, ha compartido un vídeo del encuentro, al que se han sumado Lourdes Montes, Eva González e Irene Rosales, protagonizando una preciosa estampa familiar. Tampoco han faltado los más pequeños de la familia, Carmen, Curro, Cayetano, Francisco, Ana y Carlota.

Hace unos días Lourdes Montes ya avisaba de que no comería todos juntos debido a las limitaciones sanitarias. "Este año no... es una pena. Pero hay que dividirse. Pero bueno, yo creo que hay que ser positivos y dentro de lo que cabe, puedes llamar a cualquiera por teléfono y lo tienes. Hay mucha gente que no va a tener a sus seres queridos este año, entonces a adaptarnos y a disfrutar de la mejor manera posible", decía. Aún así, los hermanos han encontrado un hueco para felicitarse personalmente las fiestas.

Es de esperar que Kiko Rivera haya pasado la Nochebuena con su mujer, Irene Rosales, que afronta unas difíciles navidades tras perder este año a sus padres, y sus hijas Ana y Carlota. De quién se ha acordado especialmente en este día tan señalado es de su padre, al que ha dedicado unas sentidas palabras en las que se sigue reafirmando en su intención de investigar hasta el final todo lo que rodea a la herencia del torero. "¡Feliz Navidad, papá! Donde quiera que estés, te extraño mucho. El tiempo pone todo en su sitio y en ello estoy. ¡Qué tengáis un bonito día de Navidad!", ha escrito junto a una fotografía de su infancia en la que Paquirri le levanta en el aire con cariño. Por su parte, Cayetano ha disfrutado de la noche más mágica del año con Eva González, tal y como ella confirmaba, y el pequeño Cayetano, mientras que Francisco, pasó el 24 de diciembre, además de con Lourdes Montes y sus niños, Carmen y Curro, con su cuñada, Sibi Montes y su pareja El Tato, también buen amigo suyo.

Francisco y Cayetano hablaban precisamente de las navidades en una esperada entrevista que el hijo mayor de Paquirri le hizo a su hermano. "Hay navidades que es casi mejor ni recordar porque al final cuando te falta tanta gente", comenzaba diciendo Cayetano. "Ahora recuperas la ilusión, nosotros estamos poniendo luces por todas partes, pero he pasado Nochebuenas solo o contigo y dos más", le decía a su hermano. Los Rivera Ordóñez no se han olvidado del tercer Rivera en esta charla. "Kiko lo de ser torero no lo lleva dentro, es artista", aseguraba Cayetano. Ninguno se pronunció sobre la herencia de Paquirri explícitamente, pero hubo silencios que hablaban. "No hay nada sobre ese tema que tú no sepas, nada que no sepamos los dos", manifestaba el menor. Ya en plató, Franciso afirmó con pesar: "El tema de la herencia que para nosotros es muy delicado y muy doloroso. Cayetano y yo siempre hemos mantenido un discurso y como dice nuestro abogado, los delitos pueden prescribir, pero la maldad no. Las cosas están donde están y no las tienen las personas que la tienen que tener".

