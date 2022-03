Francisco y Cayetano, el cara a cara más esperado tras el revuelo por la herencia de Paquirri

Por fin ha llegado el día. Este lunes Espejo Público ha emitido la esperada entrevista de Francisco Rivera a su hermano Cayetano. Los hermanos Rivera Ordóñez han compartido numerosos recuerdos de su infancia, como aquella vez que su padre se disfrazó de Papá Noel por Navidad o cuando viajaron a Disney World siendo unos niños. Ambos han charlado en Sevilla, en la casa que posee Francisco, rodeados de fotografías antiguas en las que aparecen, sobre todo, sus padres, Paquirri y Carmen Ordóñez. "Hay navidades que es casi mejor ni recordar porque al final cuando te falta tanta gente", ha comenzado diciendo Cayetano. "Ahora recuperas la ilusión, nosotros estamos poniendo luces por todas partes, pero he pasado Nochebuenas solo o contigo y dos más", le ha dicho a su hermano Francisco, matizando que, aunque no es muy navideño, "tampoco soy el Grinch".

A Francisco, en cambio, le gustan mucho estas fiestas y este año, parece que finalmente sí se reunirán por Navidad si la situación sanitaria finalmente lo permite. "La comida del 25 aquí", ha comentado Cayetano entre risas. "Aquí no cabemos", ha respondido Francisco. "Yo creo que sí", ha finalizado Cayetano. Además, Lorena García, presentadora de Espejo Público, ha señalado que será Francisco el encargado de cocinar ese día.

Siguiendo con la temática navideña, Cayetano ha revelado una tradición que nunca falta en su casa. "A Eva le gusta la lotería y se pone con todos los décimos encima de la mesa a ver el sorteo", ha declarado riendo, antes de compartir su deseo para este 2021: "Salud y felicidad".

El mundo del toro

Francisco y Cayetano también han hablado sobre el mundo del toro, un momento que Cayetano ha aprovechado para decir que no quiere que su hijo siga sus pasos. "Quiero que conozca el mundo del toro, que lo respete y que sepa lo que significa para su familia, pero no me gustaría nada que fuera torero. De hecho, en en casa no tengo nada taurino puesto", ha manifestado con rotundidad. "Es una profesión tan arriesgada... y lo tenemos tan presente que ojalá no llegue ese día en el que me diga que quiere ser torero. Si decide serlo, intentaría evitarlo, le mandaría a Australia", ha zanjado.

Su hermano Kiko y la herencia de Paquirri

Los Rivera Ordóñez no se han olvidado del tercer Rivera en esta charla, su hermano Kiko. "Kiko lo de ser torero no lo lleva dentro, es artista", ha asegurado Cayetano. "La parte taurina no le ha tocado, pero tiene la música", ha explicado al tiempo que ambos recordaban lo bien que se lo pasaron en el rodaje del videoclip de Sangre caliente.

Francisco y Cayetano no se han pronunciado sobre la herencia de Paquirri, aunque los silencios en estos casos pueden revelar más que mil palabras. "No hay nada sobre ese tema que tú no sepas, nada que no sepamos los dos", ha manifestado Cayetano. Francisco, ya en plató, también se ha mostrado muy discreto. "El tema de la herencia que para nosotros es muy delicado y muy doloroso. Cayetano y yo siempre hemos mantenido un discurso y como dice nuestro abogado, los delitos pueden prescribir, pero la maldad no. Las cosas están donde están y no las tienen las personas que la tienen que tener", ha asegurado con gran pesar.

"¿Confías en recuperar las pertenencias de tu padre algún día?", le han preguntado sus compañeros de programa. "A través de mi hermano, sí, pero las cosas están como están y no hay ninguna novedad", ha concluido.

