EXCLUSIVA: la nueva y sorprendente respuesta de Isabel Pantoja a los hermanos Rivera

Un nuevo capítulo se añade al enfrentamiento entre los hermanos Rivera e Isabel Pantoja. Se ha producido esta misma tarde, tal y como ha podido saber ¡HOLA! en exclusiva, y dentro de las 48 horas exigidas. Se trata de la sorprendente respuesta que la artista ha dado al nuevo requerimiento notarial presentado por Francisco y Cayetano Rivera para recibir los bienes de su padre. Este movimiento tiene lugar tan solo unas horas después de que la notaria doña María Concepción Medina Achirica saliera de la finca Cantora.

PRIMICIA: la notaria acude a Cantora tras el segundo requerimiento de los hermanos Rivera

Esta nueva contestación sorprende porque no niega en ella la existencia del documento que anteriormente aseguraba no recordar haber firmado -y que fue publicado esta semana por la revista ¡HOLA!- y tampoco niega que su firma aparezca en él, pero alega, sorprendentemente, "que la fotocopia es de escasa calidad" y de nuevo se remite a la escritura del cuaderno particional. Puestos en contacto telefónico con el abogado de los hermanos Francisco y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel Gil, califica la contestación con una expresión muy taurina: "Ha dado una larga cambiada". "Se nota -añade- que o no tiene los documentos o los está recopilando porque no dice nada en absoluto en relación al fondo de la cuestión".

Moeckel destaca varias cosas: "En primer lugar, no niega que tenga los bienes; el segundo lugar, no niega la existencia del documento, y en tercer lugar, se contradice fundamentalmente con lo que firmó el 24 de septiembre de 1987. En ese documento, en el que está su firma, dice claramente que en caso de divergencia este escrito primará sobre la escritura del cuaderno particional". Tal y como están las cosas, al parecer, Isabel Pantoja habría cambiado la dirección jurídica de sus asuntos ante la entidad de la estrategia legal presentada por el abogado Joaquín Moeckel Gil.

¿Está obligada Isabel Pantoja a entregar los bienes de Paquirri?

Fue el pasado 24 de noviembre cuando HOLA.com supo en exclusiva que Francisco y Cayetano Rivera pasaron a la acción contra la cantante y, a través de su abogado de una notaría, le reclamaron por vez primera los enseres de Paquirri que ya le pidieron tres décadas atrás. Moeckel Gil defendía entonces que si se demostraba que los bienes estaban "y la ejecución no se cumple por las buenas con una entrega voluntaria estaríamos ante dos cosas, una ejecución forzosa, que sería ir a por los bienes a la finca, y un posible delito, si es que es así, de obstrucción a la justicia que sería desobediencia".

El movimiento de los hermanos Rivera tuvo lugar días después de las duras declaraciones de Kiko Rivera, en las que desveló, entre otras cosas, la causa de la ruptura con su madre: el engaño al que, según él, le había sometido durante toda su vida y al que puso fin el pasado 2 de agosto, con un descubrimiento que lo cambió todo y le "abrió los ojos".

