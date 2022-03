EXCLUSIVA: Francisco y Cayetano Rivera pasan a la acción contra Isabel Pantoja

Tanto Francisco como Cayetano Rivera siguen, tres décadas después, intentando tener algo de su padre, ya sean los trajes o los trastos de torear que les corresponden por herencia. En la mañana de este martes, tal y como ha podido saber HOLA.com en exclusiva, su abogado, Joaquín Moeckel Gil, se ha presentado en la Notaría de Medina Sidonia, cuya titular es doña María Concepción Medina Achirica. En la notaría se personó el letrado y la procuradora de los hermanos Rivera, Reyes Martínez.

La Notaría quedó requerida para la solicitud de los enseres que los hermanos reclaman a Isabel Pantoja, viuda de Paquirri. Acto seguido, en esa misma mañana, se daba cumplimiento al mismo desplazándose hasta la finca Cantora, en la que reside la tonadillera, y entregándolo personalmente.

Ahora esta tiene un plazo para responder en el sentido que quiera, pero tiene que responder o la carga económica le corresponderá asumirla a ella. Con todos estos movimientos se cumple así lo que ya avanzaba el abogado hace solo unos días, cuando en declaraciones a Gtres se pronunciaba tras los últimos acontecimientos y manifestaba que, de ser ciertas las duras palabras de Kiko Rivera acerca de su madre, "tendríamos que seguir con la ejecución judicial de la sentencia civil que condenaba a la señora Pantoja a entregar esos bienes a los hijos".

"El procedimiento es bastante simple", comentaba en aquel momento, dado que aunque se trate de un pleito antiguo "no pasa nada porque no prescribe lo que es la propia ejecución del pleito". En este sentido, el representante legal de Francisco y Cayetano Rivera aseguraba que, de demostrarse "que los bienes están y la ejecución no se cumple por las buenas con una entrega voluntaria, pues estaríamos ante dos cosas, una ejecución forzosa, que sería ir a por los bienes a la finca, y un posible delito, si es que es así, de obstrucción a la justicia que sería desobediencia", añadió entonces.

Cabe recordar que, entre otras cosas, Kiko Rivera desveló en el programa especial Cantora, la herencia envenenada que había encontrado datos para los que no estaba preparado. "Me han robado", comentó. "Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado", prosiguió antes de avanzar que la tonadillera tenía "ceguera por el dinero, antes que sus hijos. Ha antepuesto el dinero antes que todo". El detonante hay que buscarlo el pasado 2 de agosto. Fue entonces cuando el DJ descubrió algo en una habitación de Cantora que le hizo quitarse la venda de los ojos. "Mi madre seguía en su historia. Me dijo 'si eso es tuyo', pero yo dentro de mí dije 'si esto no es mío'. Ahora entendéis cuál es el motivo por el que mi vida cambia", concluyó.

