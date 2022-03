Cayetano, en su esperada entrevista con Francisco Rivera: 'Tengo recuerdos preciosos de Cantora'

Francisco Rivera despedirá este 2020 con una entrevista muy esperada. El próximo lunes, 21 de diciembre, el colaborador de Espejo Público se sentará frente a Cayetano Rivera "para hablar de todo", según ha adelantado la web del programa. Francisco se interesará por el futuro profesional de su hermano, preguntándole si piensa en la retirada, pero la cuestión que más interés suscitará, sobre todo, tras las declaraciones de Kiko Rivera, será la referente a la herencia de Paqurri. En el adelanto que ha compartido la cadena podemos ver a los Rivera Ordóñez rodeados de recuerdos familiares mientras Cayetano asegura que tiene "recuerdos preciosos de Cantora" y que siempre tiene a su padre "en el recuerdo y en el pensamiento".

Mucho se había hablado de la relación de los hermanos Rivera Ordóñez. Supuestamente, los toreros se distanciaron hace un año a raíz de la Goyesca de Ronda, sin embargo, ellos siempre lo han negado. "Mi hermano es mi hermano y punto", dijo con rotundidad Cayetano en una entrevista concedida a Viva la vida.

Francisco, por su parte, explicó en el programa Aquellos maravillosos años, de Telemadrid, que "todo es menos malo de lo que parece" aunque dio a entender que no estaban en su mejor momento. "Organizar la Goyesca es una responsabilidad, hablé con él... es que hay cosas que los hermanos las tenemos que hablar nosotros. Que no haya toreado en Ronda no significa que no vaya a torear nunca más allí, pero dos partes no se ponen de acuerdo si una no quiere", aclaró. Tras estas palabras, el diestro zanjó el tema diciendo: "Es mi hermano pequeño... cómo no lo voy a querer. Ahora mismo me llama y me dice que me necesita y voy corriendo".

La última vez que vimos juntos a los hermanos Rivera Ordóñez fue a finales de noviembre, cuando visitaron con Kiko Rivera a su tío José, Riverita, que está gravemente enfermo. Los tres recibieron valiosos regalos durante el encuentro. El hermano de Paquirri le regaló a Kiko un capote de flecos con cascabeles y a Francisco le entregó unas fotos de la boda de sus padres, junto con otras instantáneas de su familia paterna. Días antes, a Cayetano le dio una silla para montar a caballo.

La lucha de los Rivera Ordóñez por la herencia de Paquirri

Francisco y Cayetano decidieron emprender medidas legales después de tantos años tras la intervención de su hermano Kiko Rivera en el especial sobre la herencia de Paquirri emitido en Telecinco hace unas semanas. El hijo de Isabel Pantoja confesó que el pasado 2 de agosto había visto en la habitación de su padre en Cantora, los objetos que supuestamente había dejado a los hermanos Rivera. El apoyo explícito del DJ, ha servido para que Francisco y Cayetano optasen por resucitar el conflicto que surgió hace tres décadas tras las muerte de su padre, sin embargo, la respuesta de la artista no ha sido la deseada.

