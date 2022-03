En ¡HOLA!, las fotografías exclusivas del emotivo encuentro entre Kiko y su tío 'Riverita'

Francisco y Cayetano Rivera, más unidos que nunca a su hermano Kiko, le llevaron a visitar por primera vez a su tío, José Rivera “Riverita”, uno de los hermanos de Paquirri. La revista ¡HOLA! fue testigo del encuentro más esperado y esta semana en sus páginas podrás ver las fotografías exclusivas de esta emotiva ocasión. La reunión tuvo lugar en Barbate, en el hogar de “Riverita”, que fue el mismo en el que creció Paquirri. El tío de Kiko está muy enfermo y recibió esta emotiva sorpresa de sus sobrinos, que tuvieron como cómplice a una amiga.

'Riverita' cuenta qué sintió durante la visita de sus sobrinos Kiko, Francisco y Cayetano

Fue una tarde de recuerdos y un sinfín de anécdotas. Entre risas, lágrimas, una partida de cartas y mil historias, los tres hermanos se pusieron al día con su tío, que, además de darles varios regalos, les obsequió con una “clase magistral” sobre el arte del toreo con dos muletas. Una ocasión, que quedaron en repetir pronto, en la que “Riverita” entregó a Kiko un objeto muy especial: un capote con flecos y cascabeles.

Una visita inesperada

“Me sorprendió porque no me lo esperaba y acababa de levantarme. Estaba durmiendo en mi habitación y cuando bajé me los encontré a los tres allí" confesó “Riverita” sobre este emotivo encuentro. Las fotografías exclusivas de la visita que Kiko, Francisco y Cayetano Rivera hicieron a Riverita las podrás encontrar en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta ya en tu quiosco habitual como cada miércoles.

