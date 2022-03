Asraf asume las críticas y pide perdón a Isa Pantoja: 'Ella no se merece que la trate así'

Isa Pantoja y Asraf Beno han sido el foco de todas las miradas en su paso por La casa fuerte y ha sido precisamente su relación de pareja lo que más comentarios ha generado, la mayoría no muy favorables para el modelo. Durante su estancia en el reality, la hija de la tonadillera y su prometido han compartido multitud de discusiones, algunas de ellas inmiscuyendo a la familia Pantoja y otras que han llegado incluso a poner en duda la continuidad de su compromiso matrimonial. Pero, todas con un denominador prácticamente común de cara a la opinión pública y es que, gran parte de los seguidores del programa coincidían en que Asraf no se ha comportando adecuadamente con la hija de Isabel Pantoja. Ahora con el concurso ya finalizado, la pareja ha sido testigo de cómo se han visto sus enfrentamientos desde fuera y han tenido que hacer frente a todas las críticas.

Durante el último debate de La casa fuerte, Jorge Javier ha mostrado a Isa Pantoja y Asraf Beno cómo han sido sus enfrentamientos, los cuales han suscitado polémica en más de una ocasión sobre cómo es realmente la relación entre ellos. Visiblemente avergonzado, el modelo no ha dudado en pedir perdón a su prometida: "Me he pasado, ya le pedí disculpas a ella en privado y públicamente también. Ella no se lo merece", decía asumiendo su parte de culpa. Aunque, al igual que en otras ocasiones, también ha hecho referencia al nivel de presión que supone estar dentro de un reality para justificar su comportamiento.

Isa Pantoja parece compartir su misma opinión, ya que, aunque no ha disculpado la forma de actuar de su prometido sí que le ha vuelto a defender en el plató asegurando que los comentarios que se han hecho sobre Asraf en muchas ocasiones han sido, a su parecer, desproporcionados con lo que estaba ocurriendo en realidad. Una situación que ya se había dado dentro de La casa fuerte cuando, por ejemplo, Asraf desveló todos los problemas que le habían causado los menosprecios por parte de su familia política, algo sobre lo que Isa afirmó que no podía quitarle la razón.

De Anabel Pantoja a Ana Rosa Quintana, las críticas a Asraf Beno

Los reproches y las faltas de respeto han sido el blanco de las críticas hacia Asraf desde que prácticamente comenzase su andadura en el concurso junto a Isa Pantoja. Tanto sus compañeros de reality y familiares, como Anabel Pantoja que no veía el motivo por el que el novio de su prima reclamaba que ella tuviera que estar defendiéndole siempre, hasta diferentes presentadores y colaboradores de televisión han dado su opinión sobre el modelo marroquí. "Qué decepción que no sepas tratar bien a tu pareja, qué decepción comprobar el tipo de persona que es", decía Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa.

La propia conductora del espacio matinal de Telecinco se aventuró a dar un paso más dejando muy clara su opinión sobre Asraf: "Yo le voy a decir que este chico no le conviene nada", aseguró en su programa. Críticas que no quedaron ahí, ya que, Ana Rosa llegó a calificarle como machista por su comportamiento. Una opinión que ya anteriormente también había dado Belén Esteban, quien decía no comprender cómo Isa Pantoja dejaba que su novio le hablase así.

