Kiko Rivera vuelve a la carga contra Isabel Pantoja: 'No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte' El DJ se aleja cada vez más de la artista mientras protagoniza un acercamiento sin precedentes con sus hermanos mayores, Francisco y Cayetano

La tensión entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja aumenta por momentos, incluso en Navidad. El DJ y su madre no han aprovechado esta época del año para acercar posturas, sino para separarse todavía más, a juzgar por las últimas declaraciones del sevillano. "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño... incluso si es tu madre", ha publicado. "Cada día que pasa mejor me siento, pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", ha añadido.

La publicación de Kiko se produce horas después del encuentro navideño con sus hermanos mayores, Francisco y Cayetano Rivera. Los tres hijos de Paquirri disfrutaron de una tarde en familia junto a sus respectivas mujer, Lourdes Montes, Eva González e Irene Rosales, y los más pequeños de la casa, Carmen, Curro, Cayetano, Francisco, Ana y Carlota.

Esta reunión es la segunda que se produce desde que comenzase el enfrentamiento entre Kiko y su madre -la primera fue en noviembre cuando fueron a visitar a su tío 'Riverita'- y refleja la unión sin precedentes de los tres hermanos. Francisco y Cayetano no han dejado solo al DJ después de que este declarase que la cantante le había engañado durante 36 años sobre la herencia de su padre. "Me han robado", aseguró en el programa 'Cantora: la herencia envenenada', de Telecinco. "Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado (...). Esto una madre normal no se lo haría a su hijo. Si a eso se le llama querer, yo no quiero que me quiera", añadía antes de reconocer que el conflicto con la artista "no tiene solución".

Francisco y Cayetano han movido ficha para recuperar las pertenencias de su padre, pero siempre mirando por el bien de su hermano pequeño y dejando todo en manos de su abogado, Joaquín Moeckel. "El tema de la herencia que para nosotros es muy delicado y muy doloroso. Cayetano y yo siempre hemos mantenido un discurso y como dice nuestro abogado, los delitos pueden prescribir, pero la maldad no. Las cosas están donde están y no las tienen las personas que la tienen que tener", aseguró el hijo mayor de Paquirri en Espejo Público.

Kiko sigue investigando el tema de la herencia y lo hace con la mirada puesta en el cielo. El DJ quiere que se cumplan las últimas voluntades de su padre, a quien recuerda en todo momento con fotos de su infancia. "Feliz Navidad, papá, donde quiera que estés. ¡Te extraño mucho! El tiempo pone todo en su sitio y en ello estoy", publicó junto a esta imagen.

