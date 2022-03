'Te haces mayor', Kiko Rivera recuerda una simpática 'pillada' a su hermano Francisco

El 25 de diciembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de los hermanos Rivera, que habitualmente suelen encontrarse este día para celebrar juntos la Navidad. Este año la cita era más significativa que nunca y, pese a las restricciones sanitarias, permanecieron fiel a ella con todas las precauciones. El encuentro, al que no faltaron sus esposas, Irene Rosales, Eva González y Lourdes Montes, seguro que les trajo muy buenos recuerdos, y Kiko no ha podido evitar rememorar algunas de las anécdotas más divertidas de sus tradicionales quedadas navideñas, como esta 'pillada' del DJ y Cayetano a Francisco hace tres años, que no ha dudado en rescatar.

"Te haces mayor hermano... La siesta no la perdonas", ha escrito Kiko en tono de humor junto a una imagen del día de Navidad de 2017 en la que vemos a Francisco dando una cabezada en el sofá vencido por el sueño, mientras sus hermanos posan divertidos a su lado. Esta misma imagen ya la compartió Cayetano hace tres años con las palabras: "Feliz Navidad y felices sueño", y ahora el hijo de Paquirri e Isabel Pantoja no se ha resistido a recuperarla para gastarle una pequeña broma a su hermano mayor.

No sabemos si esta escena se habrá repetido en la cita del pasado viernes, aunque tal vez, en este caso, el jolgorio de los niños -Carmen, Curro, Cayetano, Francisco, Ana y Carlota- que también estuvieron presentes, no le permitía conciliar el sueño. Tanto Kiko como Francisco compartían las imágenes de su encuentro, demostrando que hay tradiciones que no solo se mantienen sino que se refuerzan al contar también con sus respectivas familias. Era la segunda vez que veíamos a los tres hermanos juntos desde que se hiciese público el distanciamiento entre Kiko y su madre, y comenzasen a hacer frente común frente a lsabel Pantoja. La primera fue el pasado mes de noviembre cuando fueron a ver su tío 'Riverita' a su casa de Barbate (Cádiz).

Francisco y Cayetano hablaban precisamente de las navidades en una esperada entrevista que el hijo mayor de Paquirri le hizo a su hermano antes de que comenzasen las fiestas. "Hay navidades que es casi mejor ni recordar porque al final cuando te falta tanta gente", comenzaba diciendo Cayetano. "Ahora recuperas la ilusión, nosotros estamos poniendo luces por todas partes, pero he pasado Nochebuenas solo o contigo y dos más", decía. Los Rivera Ordóñez no se olvidaron del tercer Rivera en esta charla. "Kiko lo de ser torero no lo lleva dentro, es artista", aseguraba Cayetano. Ninguno se pronunció sobre la herencia de Paquirri explícitamente, pero hubo silencios que hablaban. "No hay nada sobre ese tema que tú no sepas, nada que no sepamos los dos", manifestaba el menor. Ya en el plató de Espejo Público, Franciso afirmó con pesar: "El tema de la herencia que para nosotros es muy delicado y muy doloroso. Cayetano y yo siempre hemos mantenido un discurso y como dice nuestro abogado, los delitos pueden prescribir, pero la maldad no. Las cosas están donde están y no las tienen las personas que la tienen que tener".

