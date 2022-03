Courteney Cox se reúne por fin con su prometido después de nueve meses sin verse

Courteney Cox por fin ha podido abrazar a su novio, al que tanto ha echado de menos. La protagonista de Friends se ha reunido con su prometido, el guitarrista y compositor Johnny McDaid, después de nueve meses separados por las restricciones de viaje debido a la pandemia. Ahora, la actriz al fin se ha reencontrado con su pareja y juntos han grabado un emocionante vídeo en el que agradecen el esfuerzo y el compromiso de todos los trabajadores que permanecen en primera línea durante la crisis sanitaria.

El novio de Courteney Cox, operado de urgencia

La actriz, de 56 años, vive en Los Ángeles con su hija, mientras que su novio, de 44, reside en Reino Unido. En el vídeo de su reencuentro se puede ver a la pareja en el campo, lo que parece la tierra de él, felices de estar de nuevo juntos: "Solo queremos agradecer a toda la gente de Ráth Mór en Creggan por todo el increíble trabajo que han hecho este año", dice Cox. "Bien hecho chicos, muchas gracias por todo el trabajo, es muy apreciado", añadió el músico de Snow Patrol. "Sé que ha sido un año realmente difícil, pero por un gran 2021 por delante".

Es la primera vez que la actriz y el cantante, que viven en diferentes continentes, han sido vistos juntos en los últimos nueve meses, cuando se vieron obligados a separarse por las restricciones de viaje en medio de la pandemia de coronavirus. Cox reveló en octubre que no había visto a su prometido en más de 200 días. Se despidió de Johnny en marzo, cuando regresó al Reino Unido un día antes de que ocurrieran los cierres, pero ella insistió en que no se había sentido demasiado sola sin él.

"Al principio pensé, wow, ¿qué voy a hacer? Cocino todos los días, he aprendido a cocinar mucho más, lo he perfeccionado ...", le dijo a su amigo Foy Vance en su podcast. "No he visto a John en tantos días...Se fue cuando el país cerró, un día antes", añadió. La estrella se sintió agradecida de tener dos amigos que se ofrecieron como voluntarios para quedarse con ella en medio de la crisis de salud global porque es demasiado 'gallina' para haberse quedado sola con su hija Coco, de 16 años.

La actriz y el músico comenzaron su relación en 2013, anunciando su compromiso en junio de 2014. Rompieron un año después, aunque a mediados de 2016 decidieron darse una segunda oportunidad, siguen juntos y son muy felices. El pasado mes de septiembre Cox y McDaid celebraron siete años de noviazgo. La intérprete de Scream compartió con sus seguidores una serie de instantáneas junto a su novio del que está felizmente enamorada: "Hoy hace 7 años tuve mi primera cita con este hombre increíble ... y mi vida cambió para siempre. Te amo".

