Paula Echevarría muestra su 'curva de la felicidad' con una foto que ha enamorado a Miguel Torres

Paula Echevarría anunció que iba a ser madre el pasado 23 de septiembre y, desde entonces, ha compartido orgullosa los cambios que ha ido experimentando su cuerpo con el paso del tiempo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha mostrado su "curva de la felicidad" con gran naturalidad. La actriz de Velvet ha fotografiado su tripa de embarazada en bañador tras disfrutar de un masaje acuático en uno de sus centros de belleza preferidos, y los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar. "¡Buah! ¡Qué foto! ¡Cuánto AMOR! ❤️ Me has alegrado el día)", ha escrito Juana Acosta. "Lo más bonito", ha publicado Clara Alonso, que acaba de dar a luz a su 'bebé arcoiris'. "¡Ay! Ese Bump", ha añadido Elena Tablada.

Pero el mensaje más destacado ha sido el de Miguel Torres, que espera con muchísima ilusión la llegada de su primer hijo, un niño que llevará su nombre. El que fuera futbolista del Real Madrid o el Málaga ha plasmado su felicidad con estos emoticonos 😍👶🏻❤ y la actriz no ha dudado en etiquetarle sobre su tripa.

Paula Echevarría y Miguel Torres se conocían desde hacía muchos años gracias a una de las mejores amigas de la asturiana, Alicia Hernández, e incluso trabajaron juntos en 2010 en el videoclip del tema A contracorriente, de Bustamante, pero la chispa entre ellos surgió cuando se reencontraron a finales de 2017, los dos solteros. Ahora esperan con ilusión la llegada de su primer hijo en común, prevista para la próxima primavera. "Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz", dijo la actriz tras confirmar que iba a ser mamá de nuevo.

Una Navidad inolvidable

La dulce espera de la pareja coincide con unas fiestas muy especiales para la intérprete. Paula adora la Navidad y ya tiene todo listo para vivir unos días mágicos junto a los suyos. Normalmente, suele pasar la Nochebuena en Asturias con su familia, sin embargo, este año, debido a la situación que vivimos, podría cambiar de planes.

Paula está centrada en la nueva colección de su firma, Space Flamingo, mientras que Miguel ha comenzado una nueva etapa profesional como comentarista deportivo. Todos están entusiasmados con el bebé que está en camino, sobre todo, Daniella, que, como confesaba su padre, David Bustamante, está feliz por ser hermana mayor.

