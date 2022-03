Paula Echevarría, todo amor con Daniella, su 'bebé grande'

Pronto serán uno más en casa, pero de momento todos los mimos de Paula Echevarría se los lleva Daniella, la hija que tuvo durante su matrimonio con David Bustamante. En una de sus últimas publicaciones la actriz ha dejado claro que, aunque la niña tenga ya 12 años, siempre será su bebé. "Tu bebé grande", dijo al ver la foto Silvia Nistal, mujer de Julio Baptista. "Así es, amiga... casi me tapa, pero sigo queriendo que se siente encima", respondió la protagonista de Velvet. Toñi Moreno, por su parte, también comentó lo mayor que estaba Daniella. "Que grande está", exclamó la presentadora. "¡Casi como yo, Toñi! ¡Pasa tan rápido!", contestó Paula.

La asturiana no puede estar más orgullosa de su hija, a quien dedicó estas bonitas palabras con motivo de su cumpleaños. "Feliz cumpleaños y feliz vida, princesa. Hace 12 años que llegaste al mundo y desde entonces mi vida es mucho mejor. Me encanta todo contigo y me encanta verte crecer, pero... ¿tenía que ser tan rápido? Te amo con locura".

Daniella se está conviertiendo en una maravillosa "mujercita", según ha dicho Paula, y la actriz siente nostalgia al ver lo mucho que ha crecido en tan poco tiempo. "Hace dos años de esta foto y la veo tan pequeñita ahí", compartió la asturiana con cierta pena. "Mi niña, Dani y mami, siempre juntas, amor de mi vida", añadió.

La dulce espera de Paula Echevarría

Paula Echevarría y Miguel Torres se conocían desde hacía muchos años gracias a una de las mejores amigas de la asturiana, Alicia Hernández, e incluso trabajaron juntos en 2010 en el videoclip del tema A contracorriente, de Bustamante, pero la chispa entre ellos surgió cuando se reencontraron a finales de 2017, los dos solteros. Ahora esperan con ilusión la llegada de su primer hijo en común, un niño muy deseado que llevará el nombre de su padre. "Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz", dijo la actriz tras confirmar que iba a ser mamá de nuevo.

El nacimiento del pequeño Miguel está previsto para la próxima primavera y, mientras tanto, la pareja afronta nuevos retos profesionales. La asturiana acaba de lanzar la nueva colección de su firma, Space Flamingo, y el madrileño se ha reinventado como comentarista deportivo tras retirarse oficialmente del fútbol.

