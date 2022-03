¡Vaya cambio! Marta Castro muestra cómo se ha recuperado del embarazo

Loading the player...

Hace ya un mes y medio que Marta Castro fue madre de su primer hijo junto a Fonsi Nieto. El pequeño Hugo está ya muy mayor, pero su madre aún recuerda con cariño esos últimos días antes de conocerle y ha querido compararlo con cómo se encuentra ahora. Con dos imágenes de lo más ilustrativas, ha querido responder al reto que le había sugerido la DJ Caterina Sainz, también madre, para mostrar el antes y el después del nacimiento del bebé. "40+3 Vs casi 6 semanas, no tengo fotos de ese día que me iba al hospital", ha contado Marta en su publicación, en la que también ha compartido un vídeo de esos últimos momentos como embarazada, ¡no te lo pierdas y dale al play!

- Marta Castro y Fonsi Nieto celebran el primer cumplemés de su niño con una original 'foto de familia'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.