Jesulín de Ubrique, ¿dispuesto a alquilar Ambiciones?

Jesulín de Ubrique podría dar una segunda vida a Ambiciones, la finca que adquirió en 1990, cuando tan solo tenía 16 años. Tal y como publica la revista Semana, el torero habría tomado una decisión inesperada: unirse con su hermano Humberto y convertir su casa en un escenario para eventos de lujo. Jesulín contaría con el apoyo de su mujer, María José Campanario, y también participaría en el proyecto su cuñado, Diego Campanario. El negocio estaría listo para mediados del próximo año, que es cuando finalizarían las obras de mejora de Ambiciones y el diestro, según la citada publicación, se mantendría al margen de los actos que se celebrasen en el interior de la finca. Semana aclara que Jesulín no habría dado este paso por problemas económicos, simplemente habría visto en este negocio "una magnífica oportunidad para mejorar su situación económica, lo que siempre es bueno".

A finales de 2019 Jesulín y María José posaron en Ambiciones para la revista ¡HOLA!. El matrimonio concedió una sincera entrevista en las más de 300 hectáreas de la finca, en la que tiene una ganadería de reses bravas, plantaciones de cereal para los animáles, un huerto ecológico de 2.000 metros cuadrados y un olivar con el que obtiene su propio aceite. "Ambiciones ha formado parte de mi vida, desde que fui un niño. Tuve la gran suerte de poder comprarla con dieciséis años. La ilusión que tenía era tener un buen coche, una buena finca y yo, gracias a Dios, tuve esa suerte. A fecha de hoy, tras 30 años, la sigo manteniendo", dijo el diestro.

El cortijo, ubicado en el parque natural de Grazalema, cuenta con una capilla, de ahí que pueda acoger, además de eventos de lujos, celebraciones como bodas, bautizos o comuniones. De hecho, en esa capilla recibió la Primera Comunión la hija mayor del matrimonio, Julia, en el año 2013. En las paredes del templo, cuelgan instantáneas de la recepción del Papa Juan Pablo II al torero y su hermana, Carmen Janeiro. "Ambiciones es mi santuario de relajación. Vengo todos los días y es aquí donde me siento orgulloso de lo que he podido conseguir. Gran parte de mi vida la he pasado aquí y forma parte de ella", añadió Jesulín en aquella entrevista.

Campanario, por su parte, comentó que iba "poco" a Ambiciones. "No tengo mucho tiempo y, además, la veo más como la casa de mi suegra, donde han vivido mi marido y sus hermanos. Ella va todos los días. Luego, es una casa demasiado grande para mí. Yo prefiero vivir en Arcos", reconoció.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario muestran a ¡HOLA! la 'Dehesa Ambiciones'

