La historia del pez de Amaia Romero en la que no falta el punto surrealista La ganadora de OT 2018 no supo cómo despedirse de su mascota, así que la congeló

Lleno de espontaneidad y sentido del humor, Amaia Romero nunca deja de sorprender. La cantante ha contado una sorprendente historia sobre cómo ha guardado el cadáver de su pez porque le daba pena despedirse de él. "Fue un día en que se me murió un pez y yo estaba sola en casa", ha empezado a explicar en el plató de El Hormiguero ante la incredulidad del público y el resto de los presentes. "Me daba pena tirarlo por el váter, me daba pena tirarlo a la papelera así que dije 'Lo voy a congelar para despedirlo más adelante'", ha compartido la artista, que presentaba su nuevo single El Encuentro con Alizzz, que también se quedaba con la boca abierta sentado a su lado.

- Amaia (OT) anuncia que ha dado positivo en COVID

VER GALERÍA

La intérprete de El relámpago ha admitido que dos años después el pez muerto sigue dentro de su congelador porque no ha sabido aún cómo despedirse de él. "Yo tengo esperanza de que reviva", ha contado Amaia con sentido del humor, mientras las bromas no cesaban en el plató. Ha recordado, además, que su mascota se llamaba Tupilán y que alguna vez ha llegado a plantearse ¡el ponerle en la sartén! Aunque por supuesto no llegó a tomar esa decisión tan drástica, puesto que se trataba de una broma al contar que dio positivo en COVID-19 y tuvo que hacer cuarentena, pero aunque ya ha dado negativo en más de una ocasión, aún no está segura de si ha recuperado o no el gusto y el olfato.

- Un trío de OT y un veterano que compite contra sí mismo, ¿quieres saber qué españoles aspiran a un Grammy Latino?

"No sé si sabe a algo o es que tú notas la textura y te imaginas el sabor", ha contado, explicando que estuvo diez días encerrada en casa pero que no hizo nada especial, que prefería estar tirada en el sofá. "Estar ahí relajadita y al cabo de unos días sentirte un poco basura", ha dicho, provocando una vez más las risas de los presentes.

VER GALERÍA

La equivocación de Pablo

Fue nada más comenzar el programa, cuando Amaia y Alizzz se acababan de sentar en la mesa y estaban hablando sobre su nuevo tema cuando Pablo Motos tuvo una pequeña equivocación. "¿Y qué es lo que te gustó de Aitana?", le dijo el presentador al cantante y productor, justo después de enumerar todos los artistas con los que había trabajado, entre los que estaba la intérprete de Vas a quedarte. Entonces Amaia aplaudía y señalaba el error, pero decía que no pasaba nada y le mandaba un beso a la que fuera su compañera de academia en su paso por Operación Triunfo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.