La reacción de Alessandro Lequio a la entrevista de Ana Obregón en ¡HOLA!

Todo lo que haga Ana me parece maravilloso", dijo Alessandro Lequio al saber que la actriz y presentadora daría las campanadas en Televisión Española. Ahora, al ver la portada de Ana Obregón en la revista ¡HOLA!, el aristócrata italiano ha vuelto a apoyar públicamente a la madre de su hijo Aless. "Mi opcion la conocéis, vivirlo por dentro, sin compartirlo, y así quiero

seguir haciéndolo, pero cada uno llevamos el dolor como podemos", ha comentado en El programa de Ana Rosa. "Es un dolor eterno con el que tendremos que aprender a vivir el resto de nuestra vida", ha añadido emocionado. "Por mucho que nos abracen, solo Ana y yo podemos entender por lo que estamos pasando y por lo que pasaremos el resto de nuestra vida, eso es así", ha finalizado.

La entrevista de Ana Obregón en ¡HOLA!

Desolada e intentando recomponer las piezas de su corazón, Ana Obregón habla en ¡HOLA! de la impresionante lección de vida que le dio su hijo, de su legado y del tremendo dolor que la acompaña desde su muerte. "Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado", ha confesado en la revista de esta semana, que ya está a la venta.

La actriz y presentadora ha estado con su hijo en todo momento, al igual que Alessandro Lequio. Los dos estuvieron con el joven hasta el final y pasaron juntos su última noche. "Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar", ha contado Ana en la entrevista.

Seis meses sin Aless Lequio

Aless Lequio falleció el 13 de mayo a causa del cáncer que padecía y que afrontó de manera admirable durante los últimos dos años. Sus padres han intentando seguir adelante con su vida, una tarea nada fácil. Afortunadamente, ambos cuentan con el cariño de sus seres queridos para continuar con su día a día. El aristócrata italiano se ha refugiado en su familia y en sus compañeros de trabajo, Ana, por su parte, ha encontrado cierta calma entre los suyos y ahora, tras un tiempo alejada de las cámaras, volverá a ponerse delante de ellas para dar la bienvenida al 2021.

