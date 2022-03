Feliciano López y Sandra Gago se deshacen en abrazos en su primera Navidad como marido y mujer

Aunque Sandra Gago y Feliciano López ya han regresado de su luna de miel, que han disfrutado en Las Maldivas dos meses después de casarse, la pareja aún sigue viviendo en una nube desde la romántica ceremonia en la que unieron sus vidas el pasado 20 de septiembre. Se avecina su primera Navidad como marido y mujer y el romanticismo está a flor de piel, tanto, que el tenista no ha dudado en compartir una tierna imagen durante una cena para dos, e incluso adaptar una conocida canción para dedicársela a la modelo.

"All we need is hugs... hugs all the time" (Todo lo que necesitamos son abrazos... abrazos todo el tiempo), escribía Feliciano parafraseando el tema de Los Beatles, All you Need is Love. La fotografía que acompañaba estas cariñosas palabras no podía ir más acorde, con el deportista abrazando a su esposa que reposaba la cabeza de manera muy tierna sobre su hombro. La pareja culminaba así lo que se puede intuir como una deliciosa cena de inspiración japonesa de la que solo han quedado los platos vacíos.

Feliciano y Sandra cierran un 2019 lleno de recuerdos y momentos inolvidables. Tras darse el 'sí quiero', sus compromisos profesionales les impidieron disfrutar de su viaje de novios, pero a finales de noviembre pudieron cumplir su sueño y hacer un paréntesis en sus respectivas carreras para dedicarse unos días de relax en Las Maldivas, donde han tenido la oportunidad de vivir experiencias únicas como ¡ver de cerca un tiburón ballena!

Además de vivir una etapa muy dulce en lo personal, en el terreno profesional son igualmente afortunados. El tenista sigue cosechando éxitos en las pistas y Sandra compagina su faceta como modelo con su formación para ser wedding planner. en cuanto a la posibilidad de aumentar la famlia, lo tienen claro. "No creo que sea algo a lo que haya que poner fecha. Es algo que nos hace mucha ilusión y ahora nos toca disfrutar de nosotros, así que cuando llegue, llegará", explicaba la madrileña que encara las fiestas navideñas con más ilusión que nunca: "Mi mejor regalo es pasar las navidades en Madrid, con mi pareja, familia y amigos".

