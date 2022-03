Alba Díaz sopla 20 velas en París con su padre, el mejor compañero de 'juergas'

Alba Díaz está viviendo toda una época de cambios que culmina, precisamente, con un cambio de década. Desde el pasado de septiembre la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' vive en París, donde continua con sus estudios de Negocios y Comunicación, además, hace menos de un mes que ha estrenado soltería de nuevo al romper con su pareja Javier Calle, y ahora cumple 20 años y lo hace muy bien acompañada. Su padre no ha querido perderse un día tan especial para su hija y se ha trasladado a la ciudad de la luz para unirse como uno más al fiestón que celebraba Alba para recibir a los 20 como se merecen.

VER GALERÍA

"No entiendo cómo algunos padres pueden vivir sin el amor más grande, más puro, y más verdadero... que es el amor que se siente por un hijo. Alba, gracias por haberme enseñado a sentir ese amor., siempre serás mi pequeña. Te amo con toda mi alma ¡¡Feliz cumpleaños!!", escribía Manuel Díaz 'El Cordobés' junto a una imagen con su hija, cuando era muy niña, que ha compartido con sus seguidores. "Te quiero papá, no sabes cuanto. Gracias por tanto", contestaba su Alba emocionada. Sin embargo, más allá de este emotivo intercambio de palabras, el torero ha querido no solo felicitarla en persona, sino hacer mucho más divertida su fiesta de cumpleaños.

VER GALERÍA

Padre e hija han tratado de aprovechar al máximo la escapada y no han dejado un rincón de París sin explorar. De compras en las galerías Lafayette, de paseo por las encantadoras calles del centro de la ciudad o disfrutar de la gastronomía francesa han sido algunos de los planes con los que han tratado de exprimir al máximo la ciudad de la luz, pero lo mejor de todo lo reservaban para la noche. Manuel Díaz se unía a la fiesta de Alba y sus amigos en una discoteca con la mejor actitud posible, como muestra la imagen que ha compartido su hija posando con él en el ascensor en la que aparece sacando la lengua de manera muy divertida en lo que parece el preludio de una noche inolvidable.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La noche comenzó con una suculenta cena aderezada con un concierto de música en directa. Ya con el estómago lleno, llegaba el momento de darlo todo en la pista de baile y no defraudaron, de hecho incluso se unió alguna espontánea a la coreografía de la cumpleañera. A falta de una tarta con velas, la 'infuencer' soplaba una bengala como forma de empezar con buen pie la década de los 20.

No es la primera vez que Manuel Díaz 'El Cordobés' visita a su hija en París, pero en esta ocasión su visita cobra un nuevo sentido al estar tan reciente la ruptura de Alba con Javier Calle poco después de celebrar su primer aniversario. Aunque ambos han dejado claro que han terminado su relación en muy buenos términos, no dejan de ser momentos complicados para la joven que, además, ha tenido que hacer frente a las críticas de quienes apuntaba a la existencia de terceras personas, algo que ha negado tajantemente. Como no podía ser de otra manera, su madre, Vicky Martín Berrocal, también se ha acordado de ella, aunque no haya podido viajar a París: "¡¡Parece que fue ayer cuando soñaba con verte la cara!! Pero no, la vida pasa y muy rápido y así estás tú, hecha una mujer aunque para mí sigas siendo una niña. Sigue tu camino, pero recuerda que yo nunca te soltaré las manos... Te quiero más que a mi vida", escribía la diseñadora junto a una bella imagen de las dos juntas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.