Las emotivas palabras de Alba Díaz a Javier Calle tras su ruptura: 'Siempre voy a ser tu familia'

Tras algo más de un año de amor, la relación de Alba Díaz y Javier Calle Mora ha llegado a su fin. Ha sido la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'el cordobés' la encargada de compartir esta agridulce noticia. Lo ha hecho con una foto de ambos acompañada de un mensaje en el que demuestra que las cosas han acabado en buenos términos. "Este hombre es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, que más me ha entendido, que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco...", ha comenzado a decir la joven.

La influencer ha querido evitar las especulación y ha revelado que ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper con el empresario andaluz. "Me duele pero a veces hay que sacrificar", ha dicho. Y es que, a pesar de que califica como mágico lo que ambos tenían y dice que se entendían a la perfección, cree que tiene "mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi". Alba tiene 19 años, está estudiando en París y considera tiene "toda la vida por delante" para caer, levantarse, volar y convertirse en quien quiere ser. Una meta en la que cuenta con el apoyo de Calle, al que tiene claro que pase lo que pase va a permanecer unida. "Te quiero más que a mi vida mi pollo, y siempre voy a ser tu familia", ha relatado.

Ante estas bonitas palabras, Javier Calle no ha tardado en reaccionar, elogiando su actitud y poniendo de relieve lo mucho que valora la bondad y la sinceridad de Alba. "Preciosa de mi corazón, no se puede ser mejor persona, tener un alma más limpia y más bonita que la tuya", ha comenzado a decir el andaluz, quien también le ha tendido su mano para continuar siendo amigos. "Una vida entera por delante llena de etapas por descubrir. Sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que sé que yo te tendré a ti. Esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida. Gracias por tanto, pequeña mía. Te quiero, pero de verdad. Cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma", ha comentado.

Alba ha admitido sentirse dolida por todas las críticas que está recibiendo y por los que aseguran que la relación ha acabado por otros motivos. "Sé mi verdad y sé que este hombre es la persona que más me quiere y me respeta del mundo.

Que tenga seguidores o sea la hija de quien soy no me quita derechos ni debe ser razón para inventar e intentar hundirme la vida", ha explicado. Sin embargo, lo cierto es que también le han enviado muchos mensajes positivos en los que aplauden su valentía y su madurez.

"A esta vida se viene a ser feliz", le ha recordado Paula Echevarría. "Erais y sois mágicos, el amor verdadero nunca desaparece", ha dicho Alexandra Pereira. "Eres muy grande, pequeña", ha comentado Makoke. Unas palabras de cariño a las que se han sumado otros rostros conocidos como DJ Nano, Adrián Roma, Cristina Tosio o Fede Rebecchi, entre otros.

