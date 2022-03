¡Tra-tra! Belén Esteban mueve las caderas a ritmo de Rosalía

Loading the player...

Rosalía ha conseguido poner en pie a nada menos que 16.000 personas con su concierto en el estadio Wizink Center de Madrid, con el que ha puesto punto y final a su gira 2019. Entre todos estos fans se encontraba Belén Esteban, que es una gran admiradora de la catalana: "Para mí, la mejor", asegura. Belén se lo pasó en grande bailando sus canciones favoritas. "Yo, todas. Mi marido nada porque él no baila, pero yo he bailado por él y por mí", aseguró. Y tanto que lo hizo. La colaboradora fue captada dándolo todo entre el público, y está claro que se divirtió mucho. Además, se hizo algunas fotos con la cantante y con unos buenos amigos. Dale al play y no te lo pierdas.

