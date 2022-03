¡Cómo ha crecido! Estelle de Suecia presume de nuevo estilo con sus gafas

Loading the player...

En el álbum de fotos de la Familia Real sueca, los momentos más espontáneos y divertidos suelen estar protagonizados por Estelle de Suecia. La primogénita de los príncipes Victoria y Daniel siempre ha encandilado a todo el mundo con sus travesuras, propias de la niñez, que han quedado registradas por las cámaras. Pero el tiempo pasa y, poco a poco, Estelle está dejando atrás la infancia. El pasado 23 de febrero cumplió diez años y ya entonces pudimos notar lo mucho que ha crecido. Pero en su última aparición ha llamado la atención no solo por su imagen más madura y formal, sino también por su nuevo look, luciendo un complemento que no le habíamos visto hasta ahora: unas gafas. Dale al play y no te lo pierdas.

