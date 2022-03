Silvia de Suecia, en el centro de una disputa vecinal en Drottningholm

Hay vecinos amables que te llevan la compra a palacio en tiempos del coronavirus y hay otros que son el guisante que no deja dormir a la reina Silvia, que se encuentra inmersa en una amarga disputa con el vecindario. En Drottningholm las relaciones son tensas desde hace tres años, a raíz del desencuentro que ocasionó la construcción de las casas adaptadas a la demencia a 500 metros del entorno de palacio, que impulsó su fundación. Y, después de las declaraciones de la soberana sueca acerca de este conflicto en su primer podcast, tal y como recoge la revista Svensk Dam, el tono se ha intensificado aún más.

El entrevistador Henrik Frenkel, que padece los primeros síntomas de Alzheimer, enfermedad que cada 21 de septiembre concentra los esfuerzos de las asociaciones y los medios de comunicación en concienciar a la sociedad y que era la razón de esta entrevista, preguntó a la reina Silvia si detrás de la oposición a las casas podrían encontrarse los prejuicios contra la demencia, y ella respondió así: “No lo he preguntado, porque creo que puede ser lo que esté detrás, y es muy doloroso. Pienso que es realmente cruel”.

Un comentario que ha llevado a uno de los vecinos a salir al contraataque en Aftonbladet: “Es una afirmación asombrosa. Nunca ha sido una cuestión de atención a la demencia. Los residentes de Drottningholm lo que de verdad exigimos es proteger el lugar, con sus valores históricos”. Por su parte, la portavoz de la Casa Real sueca, Margareta Thorgren, hace hincapié a esta misma publicación en que es Henrik Frenkel el que hace la cuestión del prejuicio hacia la demencia: “No es algo que afirme la reina Silvia. Luego, la conversación deriva al hecho de que, desafortunadamente, generalmente puede haber resistencia, lo cual es triste”.

Muchas veces la vida misma nos pone en contacto con problemáticas que cambian para siempre nuestra percepción del asunto. A la Condesa de Wessex, el problema de visión de su hija, lady Louise, la llevó a querer ayudar con verdadero ahínco a las personas ciegas y con discapacidad visual; Daniel de Suecia, que poco antes del anuncio de su compromiso se sometió a un trasplante de riñón por una enfermedad nefrítica congénita, promueve con afán las donaciones en vivo, y la reina Silvia que luchó muchos años contra la demencia de su madre, Alice Sommerlath, sencillamente no podía olvidar una causa tan cercana a su corazón.

Por eso el querido proyecto de la reina Silvia, SilviaBo, que ha creado el conflicto en el vecindario, es pese a todo un orgullo para ella: “La reina Silvia está muy satisfecha del concepto de SilviaBo, que brinda a las parejas mayores, a pesar de la demencia, la oportunidad de envejecer juntas en su propia casa”, dijo la portavoz de la Casa Real sueca en declaraciones anteriores a Svensk Damtidning.

La idea nació cuando la reina Silvia invitó a Ingvar Kamprad de Ikea a tomar el té de la tarde y rápidamente se materializó: en mayo de 2017, los nuevos apartamentos SilviaBo de 55 metros cuadrados estaban listos. “Construimos viviendas modulares de manera que no fuera tan caro. Así que fue un proyecto muy bien intencionado, y el rey Carlos Gustavo me apoyó de todo corazón”, dijo Silvia de Suecia en el podcast. Y, aunque las casas llevan ya tres años vacías, la reina Silvia no se rinde. Y ustedes qué piensan.

