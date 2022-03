La Condesa de Wessex hace historia posando durante una sesión en vivo de escultura por una buena causa, muy vinculada a su hija

La Condesa de Wessex ha hecho historia al convertirse en el primer miembro de la Familia Real británica que participaba en una sesión de escultura en vivo en apoyo de uno de sus patrocinios. La nuera predilecta de la reina Isabel se unió a Frances Segelman, la escultora de la realeza y las celebridades, en su estudio de Londres durante dos largas horas mientras creaba un intrincado busto de la Condesa para apoyar a Vision Foundation a ayudar a las personas ciegas y con discapacidad visual a acceder al arte. La mujer del príncipe Eduardo, que fue una paciente modelo, tenía las mejores referencias de la artista, no en vano ya habían pasado por sus manos Isabel II, el Duque de Edimburgo, el Príncipe de Gales, la princesa real Ana y el Duque de Kent, aparte de un largo etcétera de personalidades.

La escultura, ya preparada para ser fundida en bronce, brindará la oportunidad de conocer el físico de la condesa Sophie a las personas ciegas y aquellas con deficiencias visuales: “Gracias a Frances por esculpir mi rostro hoy. Esta escultura, y los rostros de muchos otros, permitirá ver a invidentes a través del tacto y así imaginar más vívidamente su mundo”. La Condesa, vestida para la ocasión con una creación con estampado geométrico de DVF Diane von Furstenberg, abordó durante la sesión los retos que han afrontado en la pandemia Covid-19 aquellos que no pueden ver: “Para ellos, estos últimos meses han sido especialmente desafiantes, pero tengo la esperanza de que las personas que cuidamos en Vision Foundation se sientan empoderadas dentro de sus comunidades. Los animo a todos a que hablen con el equipo de la Fundación para obtener más información sobre nuestro trabajo y exploren las maneras de poder acercar el mundo a quienes luchan por verlo”. El busto terminado se dará a conocer en 2021 para conmemorar el año del centenario de la organización benéfica.

La Condesa, mecenas real de más de 70 organizaciones benéficas y organizaciones, con intereses especiales en los niños, la agricultura y la prevención de la violencia sexual, ha abogado por los discapacitados visuales y ha trabajado para frenar la ceguera evitable en todo el mundo con verdadero ahínco. Una causa, que siente muy vinculada a su propia hija, ya que lady Louise Windsor nació con un trastorno ocular llamado exotropía (anomalía de la visión binocular caracterizada por una divergencia de las líneas de la mirada). La nieta de la reina Isabel se sometió en enero de 2006 a una operación de 30 minutos bajo anestesia general para corregir el problema, pero tres años después se regeneró y sus padres decidieron no volver a recurrir a este tratamiento.

Una vez terminó la sesión en vivo de escultura de la Condesa, el médico Amit Patel y la locutora Lucy Edwards, defensores de la causa, tomaron el turno de la palabra y compartieron información sobre la fundación con la audiencia virtual. Patel perdió la vista a la edad de 32 años y trabaja hoy para mejorar la comprensión del público sobre cómo es la vida con una discapacidad visual, mientras que la YouTuber y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Lucy, perdió la vista a los 17 años y tuvo que aprender a navegar la vida nuevamente con pérdida de visión. Se convirtió en la primera presentadora ciega en presentar un programa en BBC Radio 1 en el 2019.

Comparada con la Princesa del pueblo

La Condesa de Wessex no es de los miembros de la Familia Real británica con mayor rango, pero sin embargo no deja de sumar puntos en sus cotas de popularidad. Después de su reciente visita a Sudán del Sur, la primera de un miembro de la Familia Real británica, Sophie de Wessex fue comparada con la propia Diana de Gales y el peligroso viaje que la recordada Princesa emprendió a Angola en 1997 para hacer campaña contra el uso de minas antipersona, un tipo de explosivo terrestre diseñado para matar o incapacitar a sus víctimas: “No puedo superar su marca”, declaró a The Sunday Times sobre la comparación. “No voy a poder cambiar las cosas de la forma en que ella lo hizo, pero espero que evitar al menos que salgan de la agenda. No lo permitiré, es demasiado importante”.

También ha respondido recientemente a la pregunta del millón: si la reciente salida de los Duques de Sussex del núcleo de la Familia Real británica, junto a la renuncia de los deberes oficiales del príncipe Andrés por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, había acarreado una mayor carga de trabajo a otros miembros del clan: “Ya estoy bastante ocupada, así que no estoy segura de cuánto más puedo hacer. El día tiene un número limitado de horas. Puede ser que la gente ahora preste más atención a lo que estoy haciendo, pero yo sigo tan ocupada como he estado”. Tal vez el único aspecto positivo de ciertas ausencias sea que ahora a la Condesa de Wessex y a otros Windsor se les ve más y mejor.

