Durek Verrett, prometido de la princesa Marta Luisa, primeras vacaciones junto a la Familia Real noruega

Hacía tiempo que no se sabía nada de Marta Luisa de Noruega (51) y su prometido, el chamán Durek Verrett (48). Sin embargo, la pareja sigue con su relación y él está muy integrado en la Familia Real, a pesar de que la Princesa se retiró de sus funciones institucionales para poder centrarse en sus actividades empresariales y promocionales junto a su pareja. El gurú espiritual de las estrellas de Hollywood ha sido visto veraneando junto a los Reyes a bordo del barco real, lo que pone en evidencia que es uno más y que las viejas tensiones se dan por olvidadas.

Es la primera vez que el novio de la princesa Marta Luisa veranea junto a la familia de ella, tal y como ha publicado la revista Se og Hor y que se ha interpretado como una reconciliación del monarca a su yerno después de todas las polémicas que han perseguido a la pareja desde que hace cuatro años comenzaron a salir.

A bordo del barco real, a Durek se le ha permitido este año unirse a la Familia Real en una travesía por el norte de Noruega en la que también estaría el príncipe heredero Haakon, quien recientemente ha cumplido 50 años, y su esposa la princesa Mette- Marit. Este movimiento podría significar que la boda entre Marta Luisa y el chamán podría ir para adelante, después de que en junio de 2022 anunciaran su compromiso.

A principios de este año, Durek se pronunció sobre su enlace y por qué no se fijaba la fecha de la boda. Un problema de salud renal estaría detrás de ello. “Mientras no tenga un nuevo riñón, los planes de boda están en espera”, explicó a Bild donde añadió que: “No quiero ir al altar y pensar en mis problemas de salud. Debería ser el mejor día de nuestras vidas con un riñón nuevo”.

Parece que el tiempo poco a poco ha traído sosiego a la Casa Real noruega que no quiere que nada empañe un verano irrepetible en el que el príncipe heredero Haakon ha cumplido 50 años y su esposa Mette- Marit los celebrará en agosto. Para enmarcar esta efeméride, ofreció una amplia entrevista en la que habló de la relación con su hermana. “Siempre hemos estado muy unidos y ella siempre ha sido muy importante para mí. Estoy feliz de tener una buena relación con mi hermana y con Durek Verrett”, aseguró.