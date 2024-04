Se casa el próximo 31 de agosto Las polémicas palabras de la suegra de Marta Luisa de Noruega en la cuenta atrás para su boda La madre de Durek Verret ha criticado duramente a su hijo y lamenta no conocer a la Princesa

La relación entre Marta Luisa de Noruega y Durek Verret ha nacido marcada por la polémica y no parece que ésta la vaya abandonar ni cuando quedan apenas unos meses para su boda. La entrada en escena de Verushka Urquhart, madre del chamán, solo es comparable a la del padre de Meghan Markle, una auténtica piedra en el zapato para los duques de Sussex desde antes de su enlace hasta ahora.

Veruschka, que reside en Nueva York, siente la necesidad de advertir a los noruegos sobre su propio hijo, según ha asegura al medio noruego SE & HOR, donde lleva algo más de un año haciendo declaraciones incendiarias. Ahora, cuando Durek está a punto de convertirse en miembro de la familia real noruega, aunque no recibirá ningún título ya que Marta Luisa de Noruega renunció a sus funciones oficiales tras anunciar su compromiso, ha vuelto a la carga asegurando que ni su hijo le ha comunicado personalmente que se iba a casar ni ha recibido ninguna invitación de boda.

Estas palabras llegan después de acusara a Verrett de haberle "lavado el cerebro" a la Princesa a la que lamenta no conocer. Además, asegura que le ha dolido mucho no recibir la visita de su hijo y su nuera cuando estuvieron en la ciudad de los rascacielos la Navidad de 2022. El distanciamiento entre ellos comenzó a raiz de las polémicas de Durek en relación a su actividad como chamán. En un principio, Veruschka estaba muy orgullosa de él y consideraba que hacía mucho bien a los demás, pero después, dice, comenzó a priorizar el dinero. No le gusta el rumbo que ha tomado su carrera profesional y tampoco que reniegue de sus orígenes puesto que él afirma descender de seis generaciones de chamanes. Sin embargo, Veruschka asegura que su padre era trabajador de la construcción.

Tampoco comparte las declaraciones que hizo sobre sobre el racismo que existe en la sociedad noruega y más concretamente en la casa real. Cree que fueron palabras injustas y agradece a los reyes Harald y Sonia la buena acogida que le dieron a su hijo. Atrás quedan las palabras que Durek Verret dedicó a su madre en 2018. "Mi increíble y poderosa madre, el oráculo que me dio la vida y me guió para amar a las mujeres y dejarlas ser reinas", escribió entonces en sus redes sociales.

La princesa Marta Luisa y Durek Verret se casan el próximo 31 de agosto en el histórico Hotel Unión en Geiranger. Se trata de un establecimiento ubicado en esta pequeña localidad del oeste de Noruega declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cuya principal atracción turística es su variada naturaleza y los espectaculares fiordos. A pesar de que no ha sido fácil para Harald y Sonia de Noruega aceptar que una personalidad tan controvertida como la del chamán iba a formar parte de la familia, el Rey ha afirmado en el documental El año con la familia real: “Creo que será un enlace muy bonito. Estamos deseando que llegue”.

