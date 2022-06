Amalia de los Países Bajos llega del brazo del rey Felipe a la fiesta en honor de la princesa Ingrid

Para la princesa Ingrid Alexandra, una de las cosas más importantes de poder celebrar su mayoría de edad es hacerlo acompañada. "La experiencia se vuelve aún más valiosa cuando tengo tantas personas con quienes compartirla", decía. Este viernes, durante la cena de gala que se ha celebrado en el Palacio Real de Oslo, la segunda en la línea de sucesión del país escandinavo no podía estar mejor rodeada. Las Casas Reales de toda Europa se han dado cita en esta velada histórica en la que también ha formado parte el rey de España, que ha ido sin la reina Letizia. Felipe VI - padrino de bautismo de la homenajeada- ha accedido al salón que acogía la velada en compañía de una futura Reina, al entrar del brazo de Amalia de los Países Bajos, de 18 años, cuyos padres, los reyes Máxima y Guillermo, también han estado presentes.

Don Felipe y la princesa Amalia, que iban unos pasos por detrás de la reina Matilde de Bélgica y la princesa Elisabeth, no han ocupado lugares contiguos ya en el interior de la velada puesto que nuestro monarca es jefe del Estado mientras que la Princesa de Orange es hedera Como corresponde de acuerdo al protocolo, el Rey se ha sentado entre la reina Máxima de los Países Bajos y Mette-Marit de Noruega, quien está viviendo con especial emoción estos dos días tan importantes para su hija. De hecho, durante la cena que tuvieron el jueves en la biblioteca pública de Oslo no pudo contener las lágrimas de durante uno de los discursos y hoy la homenajeada le ha dedicado unas cariñosas palabras gracias a las cuales hemos conocido cuáles son los planes preferidos que hacen juntas.

La imagen de la heredera al trono neerlandés llegando del brazo de nuestro monarca a la fiesta es solo un gesto más que demuestra la gran conexión que hay entre ambas Familias Reales, tal y como había quedado patente ya en cada uno de sus encuentros institucionales. Las vidas de nuestro monarca y el de los Países Bajos, además, se han desarrollado en paralelo. Los dos se han criado como herederos, han tenido una educación internacional, han asumido obligaciones con la Corona desde corta edad y han sido proclamados Reyes en la misma década. Esa simultaneidad se extiende a sus hijas ya que tanto la princesa Amalia como la princesa Leonor forman parte de la generación de futuras Reinas europeas.

Otra curiosidad que une a los Borbones y los Orange es que la heredera española comparte día a día con la segunda hija de Guillermo y Máxima de Países Bajos. La princesa de Asturias y la princesa Alexia estudian juntas en el UWC Atlantic College de Gales. Se trata de un internado en el que ambas se instalaron a finales de agosto para comenzar el primer curso de Bachillerato. Tras las vacaciones de verano, volverán a tener la misma rutina en castillo de San Donato, donde además de tener materias de ciencias y letras hacen también servicios comunitarios.

El gran debut de la heredera neerlandesa

Para la primogénita de los Reyes de Países Bajos, formar parte de este acontecimiento que ¡HOLA! ha transmitido en directo es muy importante ya que supone su estreno como heredera ante la monarquía extranjeras. Cuando el pasado mes de diciembre llegó a la mayoría de edad, sus celebraciones fueron reducidas, estando solo presentes sus familiares directos. En este primer viaje oficial que ha realizado a Noruega como Princesa de Orange ha demostrado su gusto por la moda y que tiene a su madre como referente de estilo. Lo ha hecho mediante dos significativos detalles. Ha brillado con un vestido capa rosa con las mangas abiertas desde el hombro que recuerda mucho a los que suele lucir la reina Máxima. Además, la princesa Amalia ha elegido la misma tiara de estrellas que usó su progenitora en su enlace con el rey Guillermo.