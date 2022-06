Las lágrimas de Mette-Marit de Noruega en la cena por el 18 cumpleaños de su hija Ingrid

La familia de Ingrid Alexandra de Noruega vivió una noche llena de emociones. La primogénita de los príncipes Haakon y Mette-Marit dio comienzo a las celebraciones de su 18 cumpleaños con una cena en la nueva biblioteca Deichman Bjørvika de Oslo, un acontecimiento organizado por el Gobierno del país para agasajar a la heredera. En la celebración no faltó el discurso de la gran protagonista y segunda en la línea sucesoria al trono noruego en el que ha expresado lo mucho que significa para ella esta celebración, además de hablar del futuro como Reina y elogiar la democracia y el sistema de Gobierno de su país.

La nieta de los reyes Harald y Sonia se dirigió con su discurso a todos los presentes, entre ellos el escritor noruego Lars Saabye Christensen, uno de los mejores autores del país y de fama internacional gracias a su novela El hermanastro, que aprovechó a su vez para dedicarle unas palabras a la princesa Ingrid. El autor de Herman emocionó con su mensaje a la princesa Mette-Marit, que tras concluir su intervención, tuvo que secarse las lágrimas.

Mientras el escritor leía su mensaje sobre cómo dejar huella y cómo Ingrid debía confiar en sí misma, la esposa de Haakon no podía evitar emocionarse. El texto describía de muchas maneras su destacado papel como Princesa, y cómo además de seguir los pasos ya dados debía marcar su propio camino. "Tienes que creer en las pistas. Debes creer en las pistas que sigues, debes creer en las pistas que estableces, pero no creer en personas como yo. Sabios sin esperanza que creen que pueden dar consejos, pero que no saben nada más que sus malos consejos en toda la confusión llamada vida, donde nada se detiene, ni el tiempo ni el lugar". Y concluyó dándole un sabio consejo: "Debes creer en las huellas que te llevan donde nadie ha pisado y donde eres la primera en caminar".

Unas palabras que fueron recibidas entre aplausos y que conmovieron a la nieta de los Reyes, en una celebración en la que no solo estuvo arropada por sus padres, Haakon y Mette-Marit de Noruega; sus dos hermanos, Sverre Magnus y Marius Borg, así como sus abuelos, los reyes Harald y Sonia, sino también por 25 jóvenes de su generación pertenecientes a todos los municipios del país.

"Gracias a todos los que han ayudado a hacer de esta velada una experiencia única tanto para mí como para todos los que están aquí hoy. También me gustaría agradecer a todos los invitados que han venido de todas partes del país. La experiencia se vuelve aún más valiosa cuando tengo tantas personas con quienes compartirla", fue el mensaje de agradecimento de la joven heredera, que con motivo de su 18 cumpleaños ha lucido por primera vez la tiara, una joya que perteneció a su tatarabuela, la princesa Ingeborg de Suecia.

