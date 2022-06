¡Comienzan los festejos! Ingrid Alexandra celebra sus 18 años con una cena marcada por la cultura

Ha dado comienzo oficialmente una jornada inolvidable e histórica para la Familia Real Noruega, especialmente para la princesa Ingrid Alexandra. La segunda en la línea de sucesión al trono nórdico celebra su mayoría de edad con una cena que el Gobierno del país ofrece como regalo a la nieta de los Reyes en la nueva biblioteca Deichman Bjørvika de Oslo. Poco antes de que el reloj marcara las 18.30 horas, la homenajeada y sus seres queridos han llegado visiblemente emocionados y sin dejar de sonreír al edificio para disfrutar de una velada única llena de elementos culturales y tradiciones. A sus puertas han sido recibidos por el Primer Ministro Jonas Gahr Støre; la alcaldesa de Oslo, Marianne Borgen y el ministro de Finanzas, Trygve Slagsvold Vedum. También por un coro de niñas que, junto a una formación musical, ha puesto la banda sonora a la primera celebración pública con temas de Abba.

Para su gran día la Princesa ha apostado por un favorecedor vestido blanco y la melena recogida. A las puertas de la biblioteca no ha dejado de mirar a ambos lados y saludar a todos los curiosos que se agolpaban para formar parte de esta celebración. Junto a ella han estado sus padres, Haakon y Mette-Marit de Noruega; sus dos hermanos, Sverre Magnus y Marius Borg, así como sus abuelos, los reyes Harald y Sonia. El monarca, que se ha ayudado de una muleta para caminar, no podía dejar de mirar con orgullo a Ingrid Alexandra, con la que tiene una gran complicidad. Entre los miembros de la Familia Real también hemos visto la princesa Astrid así como a Marta Luisa y Durek Verret, con el que hace solo unos días anunciaba su compromiso. Se trata del primer acto al que el chamán americano acude junto a la realeza.

La homenajeada ha accedido al edificio público unos pasos por delante de su familia, en compañía del Primer Ministro, y antes de entrar se han parado a saludar a los 25 jóvenes de su generación que la acompañan y pertenecen a todos los municipios del país. No en vano, junto a los miembros de la Casa de Glücksburg, se han citado en la imponente y vanguardista biblioteca más de 200 personas que incluyen a representantes de los poderes del Estado así como invitados de todos los ámbitos de la sociedad con diferentes intereses y puntos de vista sobre la vida. Se ha contado además con los citados jóvenes, que son representantes del deporte, la vida cultural, la vida social, la política... "Estas son personas que contribuirán a crear el país que la princesa liderará en el futuro. Forman una muestra representativa de la Noruega de hoy, y parte del regalo de la princesa es que puede celebrar con ellos", indicaba el jefe de Gobierno de Noruega.

'Una mujer fuerte para dar forma a Noruega'

En el interior se han habilitado mesas redondas con arreglos florales. En una de ellas se ha sentado la Princesa, pero no ha compartido cena con todos sus allegados sino junto a su abuelo y otros jóvenes de su misma generación como la cantante Marie Ulven Ringheim, conocida como Girl in Red. Sentada ha escuchado muy atenta y risueña las palabras que le ha dedicado el Primer Ministro. "Cuando naciste un día frío de enero hace 18 años, tu orgulloso padre te dijo que eras la niña más hermosa y hermosa del mundo. No es del todo raro que los padres orgullosos usen tales palabras sobre sus hijos, yo también lo hago. Pero a diferencia de todos los otros hermosos niños que nacieron ese día, tu nacimiento fue un tema principal en las noticias. Naciste como la primera mujer heredera al trono en la historia del reino", ha recordado. "Te unes a las filas de muchas mujeres fuertes que han dado forma a Noruega. Pero debes hacerlo a tu manera y confío en que será inteligente, ha añadido.

La cena ha estado amenizada por una actuación musical en el escenario habilitado, donde se han colocado dos imágenes de libros en tamaño XL. Como homenaje a la futura Reina de Noruega, también ha dado un discurso en el que se ha mostrado muy orgullosa de su país, se ha organizado un programa cultural que conecta el presente y el futuro del país, que está precisamente representado por la Princesa Heredera. Este festejo ha llegado cinco meses más tarde de lo previsto inicialmente ya que en enero, cuando es su cumpleaños, no pudieron llevarse a cabo los planes por el alarmante aumento de contagios y las nuevas restricciones sanitarias que llegaron con la sexta ola del coronavirus.

El telón de fondo del cumpleaños de Ingrid Alexandra es la biblioteca que abrió sus puertas hace prácticamente dos años, el 18 de julio de 2020, y está situada entre la estación central de Oslo y la Ópera. A través de sus grandes ventanales, la luz ilumina las seis plantas que la componen, en las que hay también un auditorio, una cafetería, un cine y un restaurante. Consta de 13.500 metros cuadrados y casi medio millón de libros descansan en sus estanterías. El cierre del edificio para esta fiesta de la nieta de Harald y Sonia de Noruega, con un coste de 3.7 millones de coronas noruegas, ha generado una gran controversia. Los sindicatos sostienen en conversación con Verdens Gang que "debilita la impresión de lo que debería ser una biblioteca pública: gratuita y abierta a todos" y consideran que "esto también afecta la calidad de nuestros servicios.

La gran cita con la realeza con la que finaliza las celebraciones de cumpleaños

Esta es solo la primera parte de los fastos por los 18 años de la primogénita de Haakon y Mette-Marit de Noruega. La tarde del viernes hay una gran cena de gala en el Palacio Real que va a reunir a miembros de todas las Casas Reales europeas. Entre los invitados a los que veremos desfilar a las puertas de la residencia oficial del monarca y su esposa se encuentran Felipe VI, Victoria de Suecia, los Grandes Duques herederos de Luxemburgo o Federico y Mary de Dinamarca, entre otros. Lo que más expectación genera es la presencia de las nuevas generaciones de royals, que incluyen a Elisabeth de Bélgica, Amalia de Holanda, Estelle de Suecia o el pequeño Charles de Luxemburgo. No formará parte de esta cita la princesa Leonor, que se encuentra en Gales cursando primero de Bachillerato.