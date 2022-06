La princesa Ingrid afirma ser 'afortunada de crecer en un país donde confiamos los unos en los otros'

Noche de emociones para Ingrid Alexandra de Noruega. La primogénita de los príncipes Haakon y Mette-Marit ha celebrado su 18 cumpleaños con una cena en la nueva biblioteca Deichman Bjørvika de Oslo, una velada que ha organizado el Gobierno del país como regalo para la que un día será su Reina. La Princesa, cuyos gestos y miradas han delatado en todo momento lo feliz que se sentía por poder festejar finalmente su mayoría de edad, se ha dirigido a todos los asistentes con un discurso. Sobre un escenario habilitado en el interior del edificio, junto a las mesas en las que se ha servido el menú, ha explicado lo mucho que significa para ella esta celebración además de hablar del futuro.

"Gracias a todos los que han ayudado a hacer de esta velada una experiencia única tanto para mí como para todos los que están aquí hoy. También me gustaría agradecer a todos los invitados que han venido de todas partes del país. La experiencia se vuelve aún más valiosa cuando tengo tantas personas con quienes compartirla", ha dicho la nieta de los reyes Harald y Sonia, que no han faltado a esta histórica velada. La segunda en la línea de sucesión al trono noruego ha definido esta cena como un día educativo en el que ha conocido a muchas personas agradables y simpáticas. No en vano, ha estado con más de 200 invitados entre los que se encontraban 25 jóvenes de su generación.

Ingrid Alexandra estará para siempre vinculada con esta biblioteca que, según ha contado, ha visitado en varias ocasiones. "Aquí la gente viene día tras día para pedir prestados libros, trabajar con la escuela y socializar. Yo misma he estado aquí varias veces y se ha convertido en un lugar muy agradable", ha relatado. El edificio fue inaugurado hace dos años y tiene seis plantas con casi medio millón de libros, auditorio, restaurante, cafetería...

La Princesa se ha dirigido también a los representantes de los tres poderes del Estado, presentes en la velada, y ha elogiado la democracia y el sistema de Gobierno de su país. "Lo que los noruegos hemos construido durante un largo período de tiempo lo continuamos desarrollando y protegiendo todos los días. Me siento muy afortunada de haber crecido en un país donde confiamos unos en otros y donde juntos tratamos de encontrar buenas soluciones. Soluciones que permitan a tantas personas como sea posible tener lo mejor posible", ha indicado en las palabras que ha dedicado llegado en la recta final de la cita, antes de regresar a casa y prepararse para la gran cita de mañana con toda la realeza europea.

La cariñosa dedicatoria del jefe del Gobierno noruego

Durante la cita, en la que la Princesa ha compartido mesa con su abuelo, también le ha dedicado unas palabras el Primer Ministro Jonas Gahr Støre, que la ha acompañado durante toda la velada y ha ejercido de anfitrión. "Cuando naciste un día frío de enero hace 18 años, tu orgulloso padre te dijo que eras la niña más hermosa y hermosa del mundo. No es del todo raro que los padres orgullosos usen tales palabras sobre sus hijos, yo también lo hago. Pero a diferencia de todos los otros hermosos niños que nacieron ese día, tu nacimiento fue un tema principal en las noticias. Naciste como la primera mujer heredera al trono en la historia del reino", ha indicado. "Te unes a las filas de muchas mujeres fuertes que han dado forma a Noruega. Pero debes hacerlo a tu manera y confío en que será inteligente, ha resaltado.

