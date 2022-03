Harald de Noruega reaparece tras su última baja médica rodeado de su familia

Hacía varios meses que la Familia Real noruega no asistía casi al completo a una cita de estas características así que su aparición era muy esperada. No solo eso sino que el rey Harald de Noruega comenzó el año con algunos problemas de salud, lo que le apartó de la vida pública. Su reaparición ha tenido lugar en los torneos de esquí de Holmenkollen, ocasión que ha compartido con la reina Sonia y su hijo Haakon, que estuvo acompañado por la princesa Mette-Marit y sus hijos Ingrid y Sverre. Durante la competición, se pudieron captar los momentos más distendidos de la familia, que no se perdió detalle del torneo que incluyó pruebas como la combinada nórdica, saltos de esquí y la carrera de 5 km masculina.

Ingrid de Noruega, en su primera entrevista: 'Mamá quiere que me forme como médico, pero ya veremos'

Ingrid Alexandra afianza su imagen más madura

Durante las competiciones, el rey Harald se mostró especialmente cariñoso con su nieta Ingrid, que hace poco más de un mes cumplió los 18 años. La futura heredera al tono de Noruega reconoció en su primera entrevista televisada a finales de enero que el ejemplo de su padre y abuelo eran muy relevantes en el camino que tendrá que recorrer en el futuro. Estas palabras quedan de sobra demostradas en las imágenes que se captaron este pasado fin de semana, en las que se pudo comprobar la complicidad que existe entre abuelo y nieta. De nuevo las tres generaciones de la corona danesa se reunieron en esta cita, la primera además desde que el rey Harald, que camina ayudado por unas muletas desde hace un tiempo, celebrara su 85 cumpleaños (el 21 de febrero).

Una vez finalizada la jornada, el príncipe Haakon y sus padres entregaron los trofeos correspondientes en este enclave que, durante los últimos 130 años, se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles del esquí nórdico. En los últimos meses el rey Harald ha tenido algunos problemas que le han apartado de la agenda pública de Noruega, ejerciendo entonces su hijo Haakon como regente. Ocurrió así el pasado marzo de 2021 cuando estuvo convaleciente de una operación de rodilla y este pasado enero cuando tuvo algunos síntomas de resfriado que le obligaron a cancelar sus apariciones.

Su cumpleaños a finales de febrero fue sin duda una ocasión significativa que el monarca decidió celebrar en el extranjero con un grupo de parientes cercanos. No se especificó entonces quiénes le acompañaban, pero se dio por hecho que la reina Sonia y los príncipes Haakon y Mette-Marti, con sus dos hijos, disfrutaron de esta escapada con él. Ha sido este 2022 un año muy especial para los noruegos que, además de celebrar este aniversario de su monarca, hicieron lo propio con motivo del 18º cumpleaños de Ingrid Alexandra, que en su día tomará el relevo a su padre como heredera al trono (este verano se espera una gran celebración de gala por este motivo).