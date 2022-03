Ingrid de Noruega, en su primera entrevista: 'Mamá quiere que me forme como médico, pero ya veremos'

La princesa Ingrid de Noruega ha desvelado un poco más de sus inquietudes y sus aficiones durante su primera entrevista en televisión, una aparición que ha hecho con motivo de su 18 cumpleaños. La futura heredera al trono noruego se ha sincerado en una charla con la cadena pública de su país NRK1 que se grabó en los salones del palacio de Skaugum, la residencia oficial de los príncipes Haakon y Mette-Marit ubicada en la localidad de Asker, al suroeste de Oslo y junto a la montaña Skaugumsåsen. Ingrid ha hablado del papel que la espera en el futuro y del ejemplo que recibe de sus padres y de los reyes Harald y Sonia, además de hablar de sus planes. También ha contado aspectos más personales como sus aficiones, su opinión sobre la atención pública que recibe y la buena relación que la une a sus hermanos.

Surfera, creativa y con carácter: así es Ingrid Alexandra de Noruega

Ingrid Alexandra de Noruega se consagra como digna sucesora de su madre

VER GALERÍA

“Me siento muy afortunada de poder compartir mis pensamientos” asegura Ingrid que se confiesa un tanto nerviosa ante la cámara. “Estoy muy agradecida por la oportunidad que tengo, y creo que puedo hacer mucho. Por supuesto, uno puede soñar y preguntarse cómo habría sido una vida completamente diferente. Yo también. Pero esa no es la vida que vivo, por lo que es difícil imaginar no estar en el papel que tengo” explicó sobre su posición como segunda en la línea de sucesión al Trono respondiendo a si ha considerado en alguna ocasión renunciar a su título. “Todavía soy joven, y falta mucho para que sea reina...” señaló, apuntando que asumirá su papel cuando llegue el momento.

VER GALERÍA

El ejemplo de su padre y su abuelo

Su mejor ejemplo lo ha encontrado en su padre Haakon y su abuelo Harald. “No he ido a ninguna escuela de reinas. Pero aprendo mucho de ellos a través de todo lo que hacen y de lo que hablan. Creo que en nuestra posición, lo más importante no es que nos digan qué hacer, sino hacerlo a nuestra manera” cuenta la Princesa que añade lo que significa para ella su país. “Tengo mucho amor por Noruega. Creo que somos el mejor país, definitivamente. Tenemos todos los climas, tenemos nieve, tenemos verano. Tenemos muchas cosas buenas”. Ahora que cumple 18 años no se siente tan diferente, aunque sabe que quizá acapare más atención. “Siento que tener 18 años es bastante similar a que otros tengan 18 años. No hay mucho más... Nada más que puede haber más atención de los medios”. Es consciente también de que aumentarán las expectativas sobre ella, “sobre cómo comportarse, y que tome mejores decisiones”. “Espero que no haya una diferencia tan grande de cómo ha sido hasta ahora. He estado bastante protegida y espero que pueda continuar un poco más, incluso si cumplo 18 años. Creo que es importante ser yo misma y tomar buenas decisiones. Si cometo un error, todavía soy joven a pesar de que tengo 18 años”.

El discurso de Ingrid Alexandra de Noruega que ha emocionado a la reina Sonia y a su madre

VER GALERÍA

Su futura carrera

Por ahora su prioridad son los estudios (le queda un año y medio) y entre sus materias preferidas están “la geografía, química e inglés”. No quiere desvelar todavía sin embargo sus planes para cuando termine. “Por supuesto que tengo un plan en mente, pero cambia bastante a menudo, así que todavía no quiero compartirlo, porque puede cambiar. Creo que establecería expectativas para mí que sería prudente evitar” explica con una sonrisa. “Mamá quiere que me forme como médico, pero ya veremos” añade. Tampoco responde a si seguirá una carrera militar cuando finalice sus estudios. Cuando ascienda al Trono se convertirá en comandante suprema de las Fuerzas Armadas de su país y ya ha tenido contacto con el ejército cuando, por ejemplo, el pasado mes de noviembre se desplazó hasta la localidad de Rena, una pequeña ciudad al este de Noruega, para tener un encuentro con la Tropa de cazadores, comprobando in situ cómo trabaja este cuerpo militar. Enfundada en el uniforme reglamentario, participó en algunas maniobras y no tuvo miedo a la hora de lanzarse al vacío desde lo alto de una torre para simular un salto en paracaídas. "Aprendí mucho sobre el ejército en esos viajes. También fue mi primera misión oficial sola. Ambas visitas fueron maravillosas y muy educativas" comenta sin querer responder a si seguirá una formación militar tras finalizar sus estudios. "¿Hay que estar en las Fuerzas Armadas para poder ser reina?" le preguntan, a lo que ella responde: "Tengo el servicio militar en igualdad de condiciones con todos los demás, pero no dice nada en la Constitución de que necesito una educación militar. No por mi papel al menos".

El turno de las nuevas generaciones de 'royals': las primeras veces de los príncipes y princesas

VER GALERÍA

¿Tiene novio?

Se refiere Ingrid al resto de futuros herederos de los Tronos europeos. "Soy afortunada de tener muchos herederos de la misma edad en Europa, así que espero que en alguna ocasion podamos colaborar unos con otros". Explica que con quiénes ha tenido más relación es con los de Suecia y Dinamarca. "Estuvimos visitando a Victoria y Daniel, Estelle y Oscar este verano. Fue muy agradable". Se ríe cuando niega que tenga un grupo en Snapchat con otros futuros herederos (es la única aplicación que utiliza pues eliminó Tik Tok y no tiene perfil en otras redes sociales). La hija de Haakon y Mette-Marit asegura que en ocasiones siente que su posición limita su vida. "En cierto modo. Pero solo estoy tratando de hacer lo mejor posible. No puedo tener redes sociales y limito las fotos que tomo. Trato de hacer eso solo porque quiero tener una educación relativamente normal y no estar tanto en los medios". Considera importante guardar su privacidad y explica que lee las cosas que se publican sobre ella. "Es imposible protegerse por completo" asegura. Por esa discreción y deseo de intimidad responde así cuando le preguntan si tiene novio: "Creo que es parte de mi vida privada, y es muy importante para mí que se quede en mi vida privada, así que no quiero contar mucho al respecto".

Ingrid de Noruega, la buscadora de murciélagos

VER GALERÍA

La relación con sus hermanos

La familia ocupa un lugar importante en su vida. Como ella misma asegura, tiene una relación muy especial con sus primas, las hijas de la princesa Marta Luisa, a las que admira por cómo han superado la dura muerte de su padre. “Algunos de mis mayores modelos a seguir son, entre otros, mis primas, Maud, Leah y Emma. Han pasado por algunas de las cosas más difíciles por las que creo que puede pasar un niño. Y siguen siendo positivas y felices, sacan lo mejor de todas las situaciones”. Y luego están sus hermanos Sverre Magnus y Marius, el hijo que la princesa Mette-Marit tuvo de soltera, a los que adora. “Magnus, mi hermano pequeño, a quien he visto pasar de alguien tímido, a adulto (…) Y luego está Marius, a quien puede que siempre haya admirado. No necesariamente porque sea genial, sino quizás más por la lealtad que muestra a otras personas”. La complicidad con su padre Haakon, que ya en alguna ocasión había destacado la propia princesa Mette-Marit, queda reflejada en este gesto del día a día familiar. “Estoy bastante enfadada por la mañana y papá me hace café a veces. Me pone de mejor humor” asegura.

Haakon y Mette-Marit abren su álbum personal y muestran fotos inéditas de Ingrid Alexandra

Es su padre quien les lleva al colegio, una jornada después de la que Ingrid hace sus deberes, sale a pasear con sus amigos, practica deporte… Entre sus favoritos están el esquí y el surf. "Tengo muchas amigas que van a esquiar conmigo, nos divertimos mucho juntas y se nos ocurren todo tipo de cosas raras. Hemos ido juntas en viajes de surf, en viajes de esquí y, a veces, competimos en el extranjero". Tiene un gran compromiso con el medio ambiente y, en la medida en la que puede, contribuye a cuidarlo. "Yo como poca carne. Por supuesto que no hago lo suficiente, pero creo que lo más importante es que todos hagan un poco y traten de hacerlo mejor".

Una de las últimas preguntas que le hacen a Ingrid trata sobre la imagen que la monarquía proyecta actualmente, a la que algunos tachan de anticuada como dice la periodista. ¿Qué opina la futura heredera sobre la cuestión? "Creo que no es nuestro trabajo decidir. Simplemente debemos dejarlo en manos de la democracia. Entonces podemos hacer nuestra parte".