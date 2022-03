El turno de las nuevas generaciones de 'royals': las primeras veces de los príncipes y princesas

Reza el popular dicho que 'Año nuevo, vida nueva', y en el caso de los príncipes y princesas europeos este lema se aplica, debido principalmente a su corta edad, mucho más si cabe. A lo largo de estos 365 días del año que ahora toca a su fin, 2019, hemos visto a las nuevas generaciones de los 'royals' del Viejo Continente debutar en diferentes aspectos de sus vidas. Algunos de ellos lo han hecho siguiendo el papel que tendrán que desempeñar en un futuro como reyes y reinas -es el caso de la princesa Leonor, Elisabeth de Bélgica, Ingrid Alexandra de Noruega o Estelle de Suecia- mientras que para otros ha supuesto simplemente un hito fundamental en su natural desarrollo físico o cognitivo. No hay que olvidar que muchos de ellos son todavía unos niños y, como tales, tendrán que pasar por unas cuantas 'primeras veces'.

VER GALERÍA

La princesa Leonor

Este 2019 ha estado plagado de debuts para la Princesa de Asturias, como ya lo estuvo el año pasado. En junio acudió por vez primera a la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil. Cuatro meses después, llegaba su gran momento: su estreno en los Premios que llevan su nombre. Para ello, viajó junto a sus padres, don Felipe y doña Letizia, y a su hermana,la infanta Sofía, hasta Asturias, para no solo presenciar la ceremonia de entrega de galardones y los actos que se iban a llevar a cabo con motivo de la celebración, sino también para pronunciar su primer discurso.

Lo hizo en el Teatro Campoamor de Oviedo. Después de ese mensaje llegarían dos más: otro al día siguiente, en la visita de la Familia Real al Pueblo Ejemplar 2019 y al mes siguiente en la ceremonia de los Premios Princesa de Girona, lugar en el que además aprovechó para sorprender a propios y extraños pronunciando unas palabras en castellano, catalán, inglés y árabe. Estos primeros discursos de la princesa Leonor son los que le han bastado para que al fin tomara la palabra y demostrara que tiene voz propia.

VER GALERÍA

Elisabeth de Bélgica

Otra heredera, Elisabeth de Bélgica, también vivió un momento inolvidable y de lo más significativo al cumplir 18 años. En su caso también debutó, y lo hizo con un gran evento para festejar su mayoría de edad en la que no faltaron las actuaciones musicales. El rey Felipe le impuso a su hija la insignia del Gran Cordón de la Orden de Leopoldo y, esta, pronunció al fin su primer gran discurso en los idiomas oficiales del país. "La mayoría de edad es un paso que doy con gran optimismo. Me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender y que me queda mucho para comprender este mundo complejo. No dudéis en que daré lo mejor de mí misma. El país puede contar conmigo", comentó entonces la duquesa de Brabante, la primera de la nueva oleada de herederas en cumplir 18 años.

VER GALERÍA

Ingrid Alexandra de Noruega

La heredera de Haakon y Mette-Marit de Noruega también ha vivido a lo largo de este año una 'primera vez'. En su caso, su confirmación. La joven, que en enero cumplirá 16 años, fue la auténtica protagonista de un evento al que no faltó una nutrida representación de las Casas Reales de Europa, concretamente se dieron cita Federico de Dinamarca, Victoria de Suecia, el rey Felipe y la propia Familia Real noruega. Los primeros, cabe recordar, fueron los padrinos de bautizo de Ingrid Alexandra y como tales tenían un destacado papel en la ceremonia, junto al rey Harald, a su hija Marta Luisa de Noruega y a Marit Tjessem, madre de Mette Marit.

VER GALERÍA

Archie Harrison

Pese a contar con apenas medio año de vida, el primer hijo de los duques de Sussex también ha experimentado ya una primera vez muy importante como miembro de la Familia Real británica. En su caso, ya ha realizado su primer viaje y su primer acto oficial. Ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando Archie Harrison voló a Sudáfrica y allí pudo conocer al arzobispo Desmond Tutu. Con gestos de lo más entrañables que venían a reafirmar su carácter risueño, el pequeño conquistó a todos los presentes y, eso sí, no llegó a mostrarse ni asustadizo ni nervioso, lo que fue atribuyó su padre, el príncipe Harry, a las tablas que tiene y a lo acostumbrado que está a las cámaras.

VER GALERÍA

Estelle de Suecia

La hija de Victoria de Suecia, que como las anteriores princesas, algún día asumirá el trono, también ha tenido un debut en 2019. En su caso, de mucha menos envergadura que sus homólogas, dado que tenía más que ver con su faceta escolar que con la meramente institucional. Y es que Estelle de Suecia comenzó este curso el primer grado obligatorio dentro del sistema educativo sueco. Hasta el momento estaba matriculada en un curso educativo que no es vinculante ni indispensable para los niños, sino opcional. Pero este año, la princesa inició así su verdadera vida escolar.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Charlotte de Cambridge y Jacques y Gabriella de Mónaco

Estelle de Suecia no fue la única que se estrenó en lo que respecta al colegio. Charlotte de Cambridge comenzó este año, de hecho, su etapa escolar y lo hizo ataviada con el uniforme y en el mismo centro en el que estudia su hermano George. Por su parte, Jacques y Gabriella de Mónaco, hijos del príncipe Alberto, también acudieron por primera vez a las aulas, en su caso a la escuela pública, Stella, situada cerfca de Palacio. El año pasado estudiaron en La Petite Ecole, institución privada. De nuevo, la imagen de los pequeños royals cautivó con sus uniformes.

VER GALERÍA

Alexander de Suecia

A sus tres años, Alexander de Suecia, hijo de Carlos Felipe y Sofía, también ha tenido un importante debut a lo largo de este 2019. En su caso nada tiene que ver con el resto de royals. Así que podría decirse que el pequeño es pionero en lo que a las redes sociales se refiere, pues es de los pocos príncipes europeos que, siendo tan pequeños, cuenta con su propio perfil de Instagram. Toda una revolución para el nieto de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

Loading the player...

La princesa Charlotte, George, Harry, Meghan Markle... Las veces que la Familia Real británica sacó la lengua