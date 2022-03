Con toque español y junto a unos emocionados Reyes: así ha celebrado Elisabeth de Bélgica su 18º cumpleaños

El gran día ha llegado para la monarquía belga. La princesa Elisabeth, hija mayor de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica y heredera al trono, cumple este viernes 18 años. Un aniversario de lo más significativo que la Corona ha querido celebrar con toda la solemnidad y con todos los honores para la adolescente que está llamada, en un futuro, a ser Reina. Con motivo de su mayoría de edad se ha abierto el Salón del Trono, del Palacio Real de Bruselas, donde la Princesa y duquesa de Brabante ha sido la protagonista de una ceremonia en la que ha estado acompañada por la Familia Real, el Gobierno belga en pleno y 80 adolescentes nacidos el mismo año que ella.

Sobre las 10:30 horas de la mañana han ido llegando los primeros invitados que han ido ocupando las sillas colocadas en el Salón del Trono, engalanado para la ocasión con suntuosas lámparas de araña, que estaban dispuestas en un gran semicírculo. En uno de los lados, el grupo de de violinistas que ha amenizado la ceremonia, en otro, los miembros del Gobierno y el casi centenar de jóvenes, venidos de todos los rincones del país, de los que quince de ellos la felicitarán en público y leerán el deseo que han pedido a Elisabeth como futura jefa del Estado.

Antes de la llegada de la heredera ha sido su familia directa, sus hermanos pequeños los príncipes Emmanuel, Gabriel y Elonore; sus abuelos paternos, los reyes Alberto -ayudado de un bastón- y Paola, y su abuela materna, la condesa Komorowska, así como otros familiares como el príncipe Amadeo, primo de la heredera y su padrino de bautizo, los que han accedido al interior del salón entre aplausos. Acto seguido, todos los invitados se han puesto en pie para ovacionar a los Reyes y a su hija.

La Princesa ha hecho su entrada de manera muy segura y con mucho aplomo. Ha elegido para la ocasión un vestido tipo blazer en color blanco con un cinturón. Su cabello lo ha llevado con un semirrecogido y ha aparecido con un ligero maquillaje. Su madre, la reina Matilde, que no podía ocultar su emoción y orgullo, ha elegido un vestido azul con original escote. Como corresponde a su posición, Elisabeth se ha sentado flanqueada por su padre y por su abuelo, el rey Alberto. Tras ello, el dueto de violinistas formado por Lorenzo Gatto y Sylvia Huang, ganadores del prestigioso certamen musical Reina Isabel, han interpretado varias piezas musicales.

Luego, le ha tocado el turno al rey Felipe, que se la hevantado de su asiento para acudir hasta el atril donde ha dirigido unas palabras a su hija. 'Querida Elisabeth, hoy cumples dieciocho años. Tu madre, tus hermanos, tu abuelos, todos estamos muy felices de celebrar este importante momento de tu vida aquí contigo. Cuando yo llegué a la mayoría de edad, tenía dos preguntas en mente: ¿quién soy y qué puedo hacer con mi vida? Sé que esas dos preguntas también están presentes en tu mente ahora, como lo están en todos los jóvenes de tu misma edad. Todo joven debe encontrar su propio camino y marcar la diferencia. Tu generación en particular tiene una gran preocupación por la cuestión climática. Además, defendéis una sociedad que sea justa, solidaria y equitativa. Sois críticos, pero también creativos y solidarios. Sois, sin duda, la juventud más preparada de la historia. Como todos los jóvenes, Elisabeth, anhelas la libertad. La libertad significa ser uno mismo, ser responsable de la propia vida, abrirte a los demás, enfrentarte a la incertidumbre de ser adulto. Es creer en ti mismo, pero también aceptar tus limitaciones y reconocer tus errores'', continuó el Rey. "Tu madre y yo estamos muy felices de que seas nuestra hija y orgullosos de cómo eres y de cómo ves la vida. No temas en luchar por vivir una vida plena, afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que a partir de hoy encontrarás en tu camino vital. Irradias bondad y estas llena de cualidades por lo que sabemos que tu futuro será brillante", ha dicho.

El Royal Ballet School of Antwerp ha actuado después de la intervención del Soberano, ante la atenta mirada de la cumpleañera que no ha perdido detalle de la primera actuación de danza al son de la canción española Gallo rojo, gallo negro de la catalana Silvia Pérez Cruz, una artista de 36 años que canta en genéros tan dispares como el flamenco, el jazz o el folk. A esta coreografía le ha seguido otra, esta vez con música clásica.

Poco después le ha tocado el turno al grupo de jóvenes nacidos en 2001, el mismo año que la homenajeada que la han felicitado y han pronunciado unas palabras. La selección de estos chicos y chicas se ha hecho teniendo en cuenta su lugar de residencia y que todas las provincias estén representadas. La duquesa de Brabante ha escuchado desde su sitio atentamente como los quince seleccionados la han expersado lo que esperan de ella como futura titular de la Corona.

Uno de los momentos más importantes de la jornada ha sido cuando el Monarca ha impuesto a su hija mayor la insignia del Gran Cordón de la Orden de Leopoldo, de la que el rey Felipe es actualmente Gran Maestre. Tras la imposición de la condecoración, el soberano ha afirmado que se trata de "una orden que es parte esencial de nuestra historia familiar. Espero que formar parte de ella te sirva de estímulo, que te de confianza. Querida hija, ¡abre las alas y sé feliz", concluyó un emocionado rey Felipe.

La Princesa ha vuelto con su familia y ha recibido el saludo de sus hermanos, tíos y abuelos. Ya con su condecoración, Elisabeth de los belgas ha pronunciado su primer gran discurso en los idiomas oficiales del país y ante unos emocionadísimos reyes Felipe y Matilde, que han seguido la intervención de su primogénita con sus manos entrelazadas y a punto de derramar lágrimas.

"Durante los últimos dieciocho años he vivido muchos momentos enriquecedores que me han hecho ser quien soy", dijo la Princesa, quien a continuación dirigió unas palabras de agradecimiento a su familia. "Juntos formamos un gran equipo. Gracias mamá por estar siempre disponible y por escucharme con atención. Gracias papá por tu confianza. Sé que siempre podré contar contigo en el futuro". Agradeció, además, a sus educadores por ampliar su visión del mundo y por introducirle en el camino del arte, la cultura y el deporte.

Entonces Elisabeth se dirigió a los jóvenes. "Coincido en vuestra preocupación por el futuro, especialmente por el clima. Debemos encontrar soluciones juntos. Comparto vuestra misma esperanza y vuestra misma voluntad de dejar un mundo mejor a los que vengan después de nosotros. Creo en el futuro porque creo en mi generación y en su compromiso". "La mayoría de edad es un paso que doy con gran optimismo. Me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender y que me queda mucho para comprender este mundo complejo. No dudéis en que daré lo mejor de mí misma. El país puede contar conmigo ", concluyó Elisabeth en su discurso, que pronunció perfectamente en los tres idiomas nacionales: francés, flamenco y alemán.

Tras el discurso, Elisabeth se ha sentado junto al grupo de jóvenes de su generación mientras recibía los aplausos de todo el salón y la sentida ovación de sus orgullosos padres. Todos juntos han disfrutado de la actuación de la cantante y compositora Blanche, que representó a Bélgica en el Festival de Eurovisión de 2017. Como toda fiesta que se precie, el acto a finalizado con todos los asistentes del Salón del Trono puestos de pie, mientras Blanche entonaba el Cumpleaños feliz en inglés. Finalmente, Elisabeth ha posado, para la foto de familia, con los bailarines de la Royal Ballet School of Antwerp y con los 80 jóvenes que han sido testigos de excepción de este importante cumpleaños.

La elección del Salón del Trono no es casualidad ya que la Casa Real ha querido enmarcar el 18º aniversario de la Princesa en un escenario de la máxima relevancia. Esta es sin duda, la estancia más importante del Palacio Real y en ella han tenido algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia de la monarquía belga. Fue allí donde se celebró el matrimonio civil del rey Balduino y la reina Fabiola, en diciembre de 1960 o más recientemente el acto de abdicación del rey Alberto en 2013.

Con este solemne acto se pone fin a los festejos por la mayoría de edad de la princesa Elisabeth, que tendrá que regresar a Gales, donde estudia en el prestigioso UWC Atlantic College, motivo por el que ha rechazado la dotación económica del Estado que le correspondería al ser mayor de edad. A mediados de mes el servicio postal belga emitía un sello oficial de la heredera, cuya fotografía tomó su padre. Días después, la Casa Real publicaba tres nuevas fotografías oficiales de la Princesa para conmemorar su mayoría de edad. La duquesa de Brabante es la primera en cumplir los 18 años del club de las futuras reinas de Europa (sin contar a Victoria de Suecia, que tiene 42 años) y en el que se encuentran la princesa Leonor, Amalia de Holanda e Ingrid de Noruega. Cuando lleguen al trono inaugurarán la era en la que más mujeres llevarán la corona en la historia del viejo continente.

